आंखों की वजह से सिर में दर्द होना- Aankhon ki wajah se sir me dard hona

आजकल की तनाव भरी जिंदगी में कई सारी परेशानियां हमारे शरीर के अंदर पनपती हैं जिसे हम नजरअंदाज करते जाते हैं। ज्यादातर लैपटॉप के सामने बैठने की वजह से और खराब खानपान के चलते कई सारी बीमारियां पनपने लगती हैं। ऐसे में हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक ऐसी ही परेशानी है जिसमें आंखों की वजह से सिर में दर्द होने लगता है। जैसा कि हम सब जानते हैं आंख बॉडी का काफी संवेदनशील पार्ट होता है। ऐसे में आपको आंख से जुड़ी इस समस्या में इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोगों को आंख की वजह से सिर में भी दर्द की समस्या होती है। ऐसे में जानिए क्या है आंखों की वजह से सिर में दर्द होने के कारण।

तनाव (Stress)

तनाव में भी सिर दर्द की समस्या होती है। इस दर्द में धीरे-धीरे सिर और माथा भारी होने लगता है। जो आइब्रो और आंखों तक पहुंच जाता है और पलकों में भी भारीपन लगने लगता है। किसी बड़ी परेशानी या टेंशन से भी ऐसा दर्द हो सकता है। कई बार नींद की कमी, सर्दी जुकाम या फ्लू से भी इस तरह का दर्द हो सकता है.।

आई इंफेक्शन (eye infection)

कई बार आंख में किसी तरह के इन्फेक्शन के चलते सिर में दर्द की समस्या हो जाती है। हालांकि, इसके कई और कारण हो सकते हैं जैसे साइनस या किसी तरह का इन्फेक्शन। अगर आंखों या आईब्रो में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

माइग्रेन (migraine)

माइग्रेन की समस्या में ये दर्द सिर के पीछे और आंखों के पीछे उढ़ता है। साथ ही यह धड़कता हुआ भी महसूस होता है जैसे कि पल्स होती है। माइग्रेन में होने वाला दर्द सिर के पीछे तक फैल सकता है।

आंखों पर अधिक दबाव से हो सकता है सिरदर्द (Headache can occur due to excessive pressure on the eyes)

अगर आपका सिर दर्द की समस्या से परेशान हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है तो यह समस्या आपकी आंखों से जुड़ी हो सकती है। दरअसल, बहुत ज्यादा समय तक टीबी, कंप्यूटर या मोबाइल का लगातार उपयोग करने से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से आपके मस्तिष्क पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इसी कारण आपके सिर और आंखों में दर्द होने लगता है।

क्लस्टर सिरदर्द (Cluster headache)

क्लस्टर सिरदर्द में मुख्य तौर पर आंखों के पीछे एक दर्द अनुभव होता है। इस दर्द में आंखों में सूजन आ जाती है, आंख और सिर में दर्द होता है साथ ही आंखें लाल हो जाती है। ये दर्द कई घंटों तक रह सकता है।

