कच्चा लाल अमरूद खाने से सेहत को मिल सकते हैं कमाल के फायदे - kaccha lal amrud khane se sehat ko mil sakte hai kamal ke fayde

अमरूद एक ऐसा फल है जो बड़े ही आसानी से मिल जाता है और इसे लगभग हर कोई खाना पसंद करता है। इसके फायदे के बारे में शायद ही आपको पता होगा। इसके इतने ज्यादे अनगिनत फायदे हैं कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। खासकर सामान्य अमरूद की तुलना में अंदर से लाल अमरूद तो सेहत के लिए काफी ज्यादे ही फायदेमंद होते हैं। इसके पत्ते के भी कई सारे लाभ होते हैं। इसे विभिन्न रोगों को ठीक करने वाली कई औषधियों में मिलाकर तैयार किया जाता है। अमरूद कई बीमारियों को दूर करता है। इसमें एंटी एलर्जी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी टॉक्सिन, आंटी प्लाज्मोडियम, एंटीस्पास्मोडिक, एंटी-कफ, एंटीडायबिटिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण होते हैं।

लाल अमरूद को लेकर हुए कई अध्ययन में यह बताया गया है कि, इसका इस्तेमाल डेंगू (डीएचएफ) को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही संतरे से मुकाबला किया जाए तो इसमें दोगुना विटामिन सी पाया जाता है। इसके साथ ही फाइबर का भी अच्छा स्रोत होता है, खासकर इसमें घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं।

खराब कोलेस्ट्रॉल (Red guava can reduce bad cholesterol)

लाल अमरूद कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय रोगों (सीवीडी) पर एंटीबॉडी प्रभाव डालता है। अमरूद सीरम लिपिड को काफी कम कर सकता है। इसके साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकता है।

अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है (Red guava increases good cholesterol)

जहां एक ओर लाल अमरूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है तो वहीं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जिसके चलते दिल बेहतर ढंग से काम करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल से जुड़े रोग और यहां तक कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

हाइड्रेटेड (Keeps Red Guava Hydrated)

अमरूद रसदार फल होता है जो हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। इसलिए गर्मियों में इसका ज्यादा सेवन किया जाता है।

नसों और मांसपेशियों में मिलता है आराम (red guava provides relief in nerves and muscles)

अमरूद में मैग्नीशियम होता है, जो नसों और मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। इसी के चलते अमरूद को स्ट्रेस बूस्टर के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और तनाव को कम करने में ये काफी लाभदायक है।

विटामिन सी (Vitamin C is found in red guava)

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में अमरूद काफी लाभ पहुंचाता है क्योंकि, ये विटामिन सी का खजाना है। इसके नियमित सेवन से इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj