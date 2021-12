हाई ब्लड प्रेशर का घरेलू उपचार- High Blood Pressure ka Gharelu Upchar in Hindi

आजकल के समय में हाई ब्लड प्रेशर (How to Control High Blood Pressure) की समस्या बेहद आम होते जा रही है. बिगड़ते लाइफस्टाइल की वजह से कभी भी बीपी बढ़ जाता है। बढ़ते बीपी को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर की सलाह पर दवा तो लेकर इसे कंट्रोल में कर सकते हैं लेकिन इसका भी इलाज आपके किचन में ही है। कई ऐसे घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जिसके जरिए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल (Home Remedies To Reduce High BP)किया जा सकता है।

लहसुन (Garlic for High Blood Pressure)

लहसुन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर (High BP) मरीजों के लिए लहसुन बहुत लाभकारी होता है, इसके सेवन से बीपी नियंत्रित रहता है। इसके साथ ही लहसुन के सेवन से इम्युनिटी बढ़ती है, बाल नहीं झड़ते हैं और साथ ही स्किन के लिए भी लाभकारी है। ध्यान रहे लहसुन को बिना पकाए ही पानी के साथ खाना चाहिए।

काली मिर्च (Black pepper for BP)

अचानक बीपी बढ़ जाए तो ऐसे में आधा गिलास पानी में काली मिर्च पाउडर डालकर पीने से इससे तुरंत राहत मिलता है। इसके अलावा काली मिर्च का नियमित रूप से सेवन करने से कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।

प्याज (Onion for high BP)

हाई बीपी की समस्या में प्याज रामबाण है। इसमें भरपूर मात्रा में क्वेरसेटिन नामक फ्लेवोनॉयड्स तत्व पाए जाते हैं, जिससे रक्त वाहिकाएं पतली हो जाती है, जिसके ब्लड प्रेशर कम होता है। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है उन्हें प्याज का सेवन करना चाहिए।

आंवला (Gooseberry control high BP)

हाई बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं तो आंवले का सेवन करना शुरू कर दें। इससे बीपी कंट्रोल में रहता है और साथ ही कई बीमारियां भी दूर रहती हैं। आंवला को शहद में मिलाकर खाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है।

