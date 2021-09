गर्मियों में लोगों की नाक से खून आना एक आम घटना है। इसके पीछे बढ़ा हुआ तापमान और इंसान की सेहत को एक बड़ा कारण माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप अपने नकसीर में से खून आते हुए देखें तो ये बात जान लें कि आपकी नाक में मौजूद कोई नस फट गई है।

ये बात ध्यान रखें कि नाक और दिमाग की नसें काफी पतली और संवेदनशील होती हैं। यही वजह है कि अगर आप बहुत तेजी से नाक पर जोर देते हैं तो वहां से खून आने लग जाता है। नाक पर हुए छोटे से प्रहार पर भी यही होता है। एक्सीडेंट या नाक पर मुक्का पड़ते ही ऐसा फिर से हो जाता है।

इसलिए आपको अपनी नाक का ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी समाज में हर चीज नाक को ऊँची रखने के लिए की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपनी नकसीर से खून आने पर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं और इस खून के बहाव को कम या एकदम खत्म कर सकते हैं।

नाक से खून आना घरेलू उपचार: Naak Se Khoon Aana Gharelu Upchaar

बर्फ से करें नाक की सिकाई: Use ice to heal the nose

वैसे तो बर्फ को ज्यादा समय तक हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए वरना उससे हाथ कट एवं जल भी सकता है। ऐसे में आप चाहें तो बर्फ से नाक की सिकाई कर सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ होगा जो एक बेहद अच्छी बात है। नाक को ठंडक प्राप्त होते ही वो नकसीर बहना बंद कर देगी।

प्याज: Onion

प्याज आपकी आँखों से सिर्फ आंसू ही नहीं निकालता बल्कि वो नकसीर से जुड़ी दिक्कत को भी निकाल देता है। ऐसे में अगर आपकी नकसीर कभी भी फट जाए तो आप तुरंत ही प्याज का एक टुकड़ा उस जगह पर लगा दें। प्याज की महक से आप छींकेंगे जिसकी वजह से अंदर से बह रहा सारा खून एक बार में ही बाहर आ जाएगा।

नमक का पानी: Salt water

साल्ट वाटर बिजली का एक बड़ा कारगर प्रोसेसर है। नमक के पानी से जब आप नाक को साफ करते हैं तो आप नाक के अंदर मौजूद सभी खराब तत्वों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं जिससे नकसीर से खून आना रुक जाता है और आपको सुकून आ जाता है। नमक जीवन के लिए एक बेहद जरूरी तत्व है।

