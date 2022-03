शहद के फायदे और नुकसान : Honey Ke Fayde Aur Nuksan

शहद (Honey) खाने में मीठा होता है यह तो सब जानते हैं। शहद में ज़रूरी पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल पाए जाते है। शहद में मुख्य रुप में फ्रक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नायसिन, विटामिन B6, विटामिन C और एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। शहद में फैट, फाइबर और प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन शहद के अधिक सेवन से कई नुकसान भी हैं। इस लेख में शहद के फायदे और नुकसान दिए गए हैं।

शहद के फायदे :- Benefits Of Honey In Hindi

शहद के सेवन से वजन घटाएं (Help in weight loss)

शहद के सेवन से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। शहद में वसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यह वजन को नियंत्रित रखने के साथ-साथ शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है।

इम्युनिटी बढ़ाये (Increases Immunity)

शहद में ज़रुरी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और दिल से जुड़ी कई तरह की बीमारियों से बचाव करते हैं।

कब्ज़ से राहत दें (Prevents constipation)

अगर आप कब्ज़ के मरीज हैं तो समझ लें कि आप कई अन्य बीमारियों को न्यौता दे रहे हैं। पेट से जुड़ी कई समस्याओं की मूल जड़ कब्ज़ ही है। शहद शरीर में फ्रक्टोज के अवशोषण को कम करती है इस वजह से आप इसका उपयोग कब्ज़ को दूर करने में भी कर सकते हैं। कब्ज़ से आराम दिलाने के अलावा यह पेट फूलने और गैस की समस्या से भी आराम दिलाती है।

रुखी त्वचा वालों के लिए (Treats Dry Skin)

एक चम्मच शहद लें और इसे त्वचा के रुखे हिस्से पर लगाएं। 15-20 मिनट तक इसे सूखने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। इसे एक हफ्ते में कम से कम तीन बार प्रयोग करें।

शहद के नुकसान :- Side Effects of Honey In Hindi

सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए नुकसानदेय (Person's with Sensitive skin shoul avoid)

दूध और शहद का मिश्रण त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है तो सीधे तौर पर शहद न लगाएं, बल्कि शहद में गुलाब जल या दूध मिलाकर उसे पतला कर लें और फिर उसे त्वचा पर लगाएं।

अनियंत्रित शुगर लेवल (High sugar level)

कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या डायबिटीज के मरीज शहद का सेवन कर सकते हैं? या चीनी की बजाय शहद का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों का डायबिटीज नियंत्रण में है वे खाने के तौर पर शहद का सेवन कर सकते हैं।

ब्लड प्रेशर के मरीज (Blood sugar patients should avoid)

अगर आप पहले से हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां (antihypertensive medicine) ले रहे हैं तो रोजाना शहद खाने के दौरान अपना ब्लड प्रेशर ज़रुर चेक करते रहें।

एक साल से कम उम्र के बच्चे को ना खिलाएं शहद (Not for 1 year old kids)

आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ऐसा माना गया है कि एक साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं खिलाना चाहिए। इससे बच्चों में बोटुलिज़्म (Botulism) का खतरा हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

