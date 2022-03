एक हफ्ते में कितना वजन कम करना चाहिए?, जानें डाइट प्लान और सावधानियां- ek hafte me kitna wajan kam karna chahiye? jane diet plan aur sawdhaniya

मोटापा कम करने के लिए लोग खूब एक्सरसाइज और डाइट प्लान कर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत लोगों को फर्क नहीं दिखता है। वजन कम करने के लिए बहुत से लोग कम कैलोरी वाले डाइट का सेवन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वजन कम करने के लिए क्रैश डाइट और अधिक एक्सरसाइज आपको शरीर पर भारी पड़ सकता है। क्रैश डाइट एक ऐसा डाइट प्लान है, जिसमें कम समय में ज्यादा वजन कम किया जाता है। इस दौरान कम कैलोरी वाले डाइट का सेवन अधिक किया जाता है जो स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियों को बुलावा देने जैसा है।

वजन कम करने के लिए धैर्य रखना जरूरी होता है। इसके लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज के साथ स्वस्थ डाइट प्लान कर सेवन करना अच्छा तरीका होता है। तेजी से वजन कम करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आईए जानते हैं एक हफ्ते में कितना वजन कम करना चाहिए।

एक हफ्ते में कितना वजन कम करें (how much weight to lose in a week)

एक हफ्ते में 400 ग्राम से 1 किलो वजन कम करना स्वस्थ तरीका है। एक किलो से ज्यादा वजन कम करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। माना जाता है कि वजन कम करने के लिए 70 फीसदी डाइट और 30 फीसदी एक्सरसाइज फायदेमंद होता है।

हेल्दी खाने के लिए क्या करें और क्या नहीं (Do's and don'ts to eat healthy while losing weight)

वेट लॉस करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। लगातार कम कैलोरी वाले डाइट प्लान का सेवन स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियों को दावत दे सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने डाइट प्लान को लगातार चेंज करते रहना चाहिए।

इन बातों का भी रखें ध्यान (Keep these things in mind while losing weight)

मोटापे का सबसे बड़ा कारण तनाव माना जाता है। ऐसे में वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें।

डाइट प्लान का खास ध्यान दें, इस दौरान पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करें।

एक्सरसाइज के साथ रोजाना जॉगिंग करें। खुली हवा में घूमना वजन करने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है।

वजन कम करते समय अपने स्वास्थ्य को देखते हुए एक गोल निर्धारित करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj