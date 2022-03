किडनी हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। अक्सर हम हेल्दी किडनी को बनाए रखने पर ध्यान नहीं देते हैं। गलत खानपान और लाइफस्टाइल के चलते हम कई बीमारियों की चपेट में आते हैं। किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखना शरीर के अन्य अंगों की देखभाल करने जितना ही महत्वपूर्ण है। सही खान-पान और कई नुस्खों को अपना कर किडनी को मजबूत किया जा सकता है।

किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स- kidney ko healthy banaye rakhane ke liye apnaye ye tips in hindi

ज्यादा पानी पिएं (Drink more water to keep kidney healthy)

किडनी की समस्याओं से बचने के लिए खूब पानी पीने की सलाह दी जाती है। कम पानी पीना किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीने से किडनी की मजबूती बनी रहती है।

ज्यादा देर तक न रोके यूरिन (Do not hold urine for a long time for healthy kidney)

अगर आपको ज्यादा देर तक यूरिन रोकने की आदत है तो इसे तुरंत ही छोड़ दें। क्योंकि, इसका सीधा असर आपकी किडनी पर पड़ता है और इसके आपको गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जब भी आपको वॉशरूम जाने की जरूरत लगे तो तुरंत चले जाएं। इसके साथ ही सुबह सोकर उठते ही तुरंत वॉशरूम जाना चाहिए।

पेनकिलर (Eating more pain killer is harmful for kidney)

कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर दर्द से लेकर किसी भी दर्द में तुरंत पेनकिलर खा लेते हैं। अगर आप में यह आदत है तो इसे तुरंत छोड़ दें। क्योंकि, ज्यादा पेन किलर खाने से दर्द तो ठीक हो जाता है लेकिन इसका सीधा असर आपकी किडनी पर पड़ता है और यह सही से काम करना छोड़ देती है।

स्मोकिंग (Kidney weakness due to excessive smoking)

स्मोकिंग से जितना बचेंगे आपकी सेहत के लिए अच्छा ही होगा। ज्यादा स्मोकिंग किडनी में रक्त के संचार को कम कर सकता है जिससे किडनी में सूजन तक आ सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

