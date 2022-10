लौंग का तेल (clove oil) स्वास्थ्य लाभों का पावरहाउस माना जाता है। यह पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा और भारतीय व्यंजनों में एक विदेशी स्वाद और सुगंध देने से लेकर करी और व्यंजनों तक, दांत और पेट दर्द से राहत देने के लिए एक महान स्थान रखता है। लौंग के पत्ते के तने और सूखे कलियां भी कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं और इस मसाले की अच्छाई तेल के रूप में उपलब्ध है। लौंग का तेल एंटीऑक्सीडेंट (antioxidants) से भरा होता है और इसका उपयोग दांत दर्द और पेट दर्द को कम करने में एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक (antiseptic) और एनाल्जेसिक (analgesic) के रूप में किया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिए इस जादुई तेल के बारे में और जानें।

लौंग के तेल आधारित उत्पादों के 5 तरीके - Laung Ke Tel Adharit Utpado Ke 5 Tarike In Hindi

1. त्वचा स्वास्थ्य को बढ़ावा दे (Promotes skin health)

लौंग के तेल पर आधारित साबुन और लोशन अपने अद्भुत उपचार गुणों के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। लौंग के तेल में आवश्यक यौगिक यूजेनॉल (eugenol) अपने जीवाणुरोधी गुणों के लिए मूल्यवान है। यह मुँहासे को ठीक करने, सूजन को कम करने, लालिमा को कम करने और संक्रामक मुँहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने में प्रभावी है। लौंग के तेल पर आधारित क्रीम भी उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करती हैं, झुर्रियों को कम करती हैं और ढीली त्वचा को टोन करती हैं। यह मृत त्वचा (dead skin) को भी हटाता है और रक्त प्रवाह (blood flow) को बढ़ावा देता है जो त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है।

2. टूथपेस्ट (Toothpaste)

अधिकांश हर्बल टूथपेस्ट में लौंग का तेल एक आवश्यक घटक है। लौंग के तेल में संभावित कीटाणुनाशक गुण और एक शक्तिशाली यौगिक यूजेनॉल दांतों के दर्द, मसूड़ों में दर्द और मुंह के छालों का मुकाबला करता है। लौंग के तेल पर आधारित माउथ फ्रेशनर के मजबूत सुगंधित गुण सांसों की दुर्गंध को दूर करने में मदद करते हैं।

3. स्वस्थ बालों के लिए (Good for healthy hair)

यह ऑयल को चमकदार बना सकता है। लौंग का तेल आधारित बाल तेल परिसंचरण को उत्तेजित करते हैं, बालों के झड़ने को कम करते हैं और बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। यह आपके रूखे और बेजान अयाल को भी चमकदार बनाता है। लौंग के बालों का तेल एक उत्कृष्ट कंडीशनर के रूप में कार्य करता है।

4. एसेंशियल ऑयल के रूप में (Use as an essential oil)

लौंग के एसेंशियल ऑयल में उत्तेजक गुण होते हैं जो चिंता, तनाव को कम करने और थकान को कम करने में मदद करते हैं। लौंग के तेल की सुखदायक मालिश आपको शांत कर सकती है और ऊर्जा को ऊपर उठा सकती है।

5. इत्र (As a perfume)

लौंग के तेल में अद्वितीय सुगंध और मजबूत सुगंध का उपयोग कार्नेशन और परफ्यूम में इसकी सुखद सुगंध के लिए व्यापक रूप से किया जाता है जो शरीर को शांत और आराम देता है।

