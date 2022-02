महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने से होने वाली समस्या : Mahila Mei Testosterone Hormone Badhane Se Hone Wale Samasya

हर किसी ने टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन (Testosterone Hormone) के बारे में जरूर सुना होगा। यह एक पुरुष हॉर्मोन होता है। इसे एंड्रोजेन हॉर्मोन (Androgen Hormone) भी कहा जाता है। वहीं महिलाओं में एस्ट्रोजेन नामक हॉर्मोन (Estrogen Hormone) पाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि महिलाओं की ओवरीज में भी टेस्टोस्टोरोन हॉर्मोन का छोटी मात्रा में निर्माण होता रहता है। लेकिन जब महिलाओं में यह हॉर्मोन अत्याधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से महिलाओं को कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। जानते हैं महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन बढ़ने की वजह से होने वाली समस्याएं, इसके कारण और बचाव।

महिलाओं में टेस्टोस्ट्रेरोन हॉर्मोन बढ़ने पर होने वाली समस्याएं (Problems Caused by Increasing Testosterone Hormone in Women)

1 . शरीर पर विशेष रूप से चेहरे पर बालों का उगना (Facial hair growth)

2 . बालों का झड़ना (Hair Fall)

3 . एक्ने (Acne)

4 . आवाज का बदलना (Voice Change)

5 . शरीर की मांसपेशियों मे खिंचाव (Stretch in The Muscles of the Body)

6 . मासिक धर्म में अनियमितता (Menstrual Irregularity)

7 . लिबीडो की कमी (Libido Deficiency)

8 . मूड में बदलाव (Mood Swings)

9 . इनफर्टिलिटी (Infertility)

10 . मोटापा (Obesity)

महिलाओं में अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन बढ़ने के कारण (Causes of High Levels of Testosterone Hormone in Women)

1 . अतिरोमता (Hirsutism)

2 . पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (Polycystic Ovary Syndrome)

3 . कनजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया (Congenital Adrenal Hyperplasia)

4 . ओवरीयन कैंसर (Ovarian Cancer)

5 . एड्रेनल कैंसर (Adrenal Cancer)

6 . कुशिंग सिंड्रोम (Cushing's syndrome)

महिलाओं में अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन बढ़ने पर उपचार (Treatment of Increasing Testosterone Hormone in Women)

1 . नियमित रूप से व्यायाम करें।

2 . वजन कम करने की कोशिश करें।

3 . अपने खान-पान पर ध्यान दें।

4 . फास्ट-फूड का सेवन न करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

