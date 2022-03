पपीते के बीज के फायदे और नुकसान - Papite Ke Beej Ke Fayde Aur Nuksan

पपीता (Papaya) खाने के अनेक लाभ है, इसके औषधीय भी होते है। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद फल है। कई रोग तो केवल पपीता खाने से ही दूर हो जाते हैं। पपीता के जैसे पपीते के बीज (Papaya Seeds) के भी अनेक लाभ होते हैं। पपीते के बीज भी आपकी सेहत और त्वचा से जुड़ी समस्याओं का बेहतरीन इलाज है। इसके बीज कई पोषक तत्वों से भरपूर हैं। अधिक जानकारी के लिए, इस लेख में पपीते के बीज के फायदे और नुकसान दिए गए है, आखिर तक पढ़ें।

पपीते के बीज के फायदे : Papaya Seeds Benefits In Hindi

वजन घटाने में सहायक (Helps In Weight Loss)

वेटलॉस के लिए आपने अब तक कई तरीके अपना लिए होंगे, लेकिन एक बार पपीते के बीज का सेवन करके देखिए। ये आपका बढ़ा हुआ वजन तेजी से कम करेंगे।

सूजन कम करने में लाभदायक (Prevents Inflammation)

पपीते के बीज सूजन को कम करने में कितने कारगार हैं। इस फल के बीज विटामिन सी, एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड और पॉलीफेनॉल्स जैसे योगिकों से भरपूर हैं। ये सभी यौगिक एंटी इंफ्लेमेट्री गुणों को दर्शाते हुए गठिया आदि में सूजन को कम करने में बेहद उपयोगी हैं।

दिल से जुडी बीमारिया (Treats Heart Related Problems)

दिल से जुड़ी किसी बीमारी के लिए पपीते के बीज रामबाण इलाज है। ये हमारे दिल की भरपूर रक्षा करते हैं। दरअसल, इन बीजों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं।

पेट से जुडी समस्याएं (Prevents Stomach Related Problems)

पपीते के बीज में वो गुण हैं, जिससे पेट से जुड़ी छोटी बड़ी बीमारियां तक दूर हो जाती हैं। अच्छी मात्रा में फाइबर होने के कारण यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। इससे आंत स्वस्थ रहती है और कब्ज की समस्या भी नहीं बढ़ती।

डायबिटीज में सहायक (Helps In Diabetes)

डायबिटीज से पीड़ित मरीजों के लिए पपीता बहुत अच्छा माना जाता है। फाइबर से भरपूर होने के कारण पपीते के बीज बहुत ही फायदा करते हैं। फाइबर के सेवन से पाचन शक्ति थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे ब्लड में बहुत कम मात्रा में चीनी अवशोषित होती है।

पपीते के बीज के नुकसान : Papaya Seeds Side Effects In Hindi

हो सकता है डायरिया (Can cause diarrhea)

पपीते के बीज का अधिक मात्रा में सेवन डायरिया का कारण भी बन सकता है।

ना करे गर्भावस्था में सेवन (Avoid in pregnancy)

पपीते के बीज में गर्भावस्था को रोकने के गुण मौजूद होते हैं। इसलिए गर्भावस्था में पपीते के बीज का सेवन नहीं करना चाहिए।

पुरुषों की प्रजनन क्षमता को कमजोर कर सकता है (May impair male fertility)

पपीते के बीज के अधिक सेवन से पुरुषों में प्रजनन क्षमता को कमजोर कर सकता है।

डायबिटिक लोग ना लें (Must be avoided if taking diabetic pills)

पपीते के बीज में बल्ड शुगर को कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है। ऐसे में डायबिटीज की दवा लेने वाले लोगों को इसके अधिक सेवन से बचना चाहिए।

बी.पी. के रोगी ना लें (Avoid if taking Blood Pressure Medicines)

पपीते का बीज ब्लड प्रेशर को कम करने में भी सहायक है। ऐसे में बीपी की दवा लेने वाले लोगों को इसका सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

