प्याज (Onion For Hair in Hindi) के फायदे के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन क्या बालों के लिए प्याज के पत्ते इस्तेमाल करने के बारे में सुना है। दरअसल, प्याज के पत्तों में प्याज से ज्यादा कसैलापन होता है। यानी कि इसमें सल्फर की अच्छी मात्रा होती है। इसके उयोग से बालों को हेल्दी रखने में मदद मिलती है। यह बालों की ग्रोथ में मदद कर सकता है। इसके अलावा भी बालों के लिए प्याज के पत्ते के कई फायदे (benefits of green onion leaves) हैं। आइए जानते हैं सबके बारे में विस्तार से।

प्याज के पत्ते के फायदे : Pyaz Ke Patti Ke Fayde In Hindi

स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए - स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए प्याज के पत्तों का कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के पत्तों को उबाल लें और इसका अर्क निकाल लें। अब इस अर्क से हफ्ते में दो बार अपने बालों की मालिश करें।

बालों को जड़ों से मजबूत बनाने के लिए - प्याज के पत्ते को पीस कर इसमें एलोवेरा मिला कर बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का रस एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम केटेलज (catalase) के स्तर को बढ़ाकर बालों के विकास में सुधार करने में मदद करता है।

बालों में प्रोटीन बढ़ाता है - बालों को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। इसके लिए प्याज के पत्तों को पीस लें और इसमें अंडा और दो बूंद नींबू का रस मिलाएं। अब इसे अपने बालों पर लगाएं। ये आपके बालों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएगा और इसे पोषण देना काम करेगा।

