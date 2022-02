खाली पेट लहसुन खाने के नुकसान - khali pet lahsun khane ke nuksan

लहसुन में मौजूद औषधीय गुणों की वजह से इसे 'प्राकृतिक एंटीबायोटिक' भी कहा जाता है। लहसुन में कई सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही अगर सुबर खाली पेट लहसुन का सेवन किया जाए तो इसके अनगिनत फायदे हैं। लेकिन कई बार खाली पेट लहसुन खाने के चलते कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लसहुन के चलते लीवर की परेशानी के साथ ही उल्टी-दस्त की समस्या हो सकती है। आज हम जानेंगे इसके खाली पेट (khali pet lahsun khane ke nuksan) सेवन करने से क्या-क्या नुकसान होते हैं।

खाली पेट लहसुन खाने के नुकसान side effects of eating garlic on empty stomach in Hindi

लिवर (empty stomach garlic can cause liver damage)

खाली पेट लहसुन के सेवन से लिवर से जुड़ी समस्या हो सकती है। कच्चे लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अधिक सेवन या खाली पेट खाने से लिवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है। ऐसे में लहसुन का सेवन संभल कर ही करना चाहिए।

दस्त (garlic May cause of diarrhea)

वैसे तो लहसुन पेट के लिए लाभकारी होता है लेकिन, खाली पेट लहसुन खाने से दस्त की समस्या हो सकती है। इसमें सल्फर बनाने वाले योगिक पाए जाते हैं जो दस्त को ट्रिगर कनरे का कम करते हैं।

मितली, उल्टी और पेट में जलन (empty stomach garlic can cause Nausea, vomiting and heartburn)

एक रिसर्च की माने तो खाली पेट लहसुन का सेवन करने से पेट में जलन, मितली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लहसुन में कंपाउंड होते हैं जो जीईआरडी (गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग) (Gastroesophageal reflux disease) का कारण बन सकते हैं।

ब्लीडिंग (garlic May cause of bleeding)

अगर कोई रक्त पतला करने वाली दवाओं का सेवन कर रहा है तो उसे खाली पेट लहसुन खाने से बचना चाहिए। दरअसल, लहसुन एक ऐसा नेचुरल हर्ब है, जो प्राकृतिक रूप से ब्लड को पतला करता है। ऐसे में इसका खाली पेट या अधिक मात्रा में सेवन करने से ब्लीडिंग की आशंका बढ़ सकती है।

चक्कर (garlic may Cause dizziness)

सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से चक्कर आने की समस्या हो सकती है। हालांकि, इस बारे में अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है। लेकिन एक रिसर्च की माने तो, खाली पेट कच्चे लहसुन के सेवन से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे चक्कर आ सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

