अधिक मात्रा में Oily Food का सेवन करना हमारे स्‍वास्‍थ्‍य के लिए हानिकारक होता है। आप हेल्थ को लेकर कितने ही कॉन्शियस हों लेकिन सामने गर्म-गर्म फ्रेंच फ्राई, समोसे, पकौड़े देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। यह ऑयली फूड ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट से भरपूर होते है जो ना सिर्फ हमारा वज़न बढ़ाते हैं, बल्कि हमें कई बीमारियों का शिकार भी बना देते हैं। अच्छी सेहत के लिए ऑयली फूड्स का सेवन करने से परहेज़ करें। आइये इस बारे में चर्चा करें। ताली हुई चीज़ों की वजह से ही अपच, हाई ब्लड प्रेशर, अधिक कोलेस्ट्रोल, डायबिटीज और दिल की बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है।

ऑयली फूड खाने के नुकसान - Side Effects Of Eating Oily Food In Hindi

लंबे समय तक नियमित रूप से अधिक मात्रा में ऑयली फूड का सेवन करने वाले लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य पर गहरा असर पड़ सकता है। यह व्‍यक्ति को कई गंभीर रोगों का शिकार बना सकता है। कुछ स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी परेशनियां निम्‍नलिखित हैं -

- अपच, सिने में जलन, डायरिया और अन्‍य पेट संबंधी समस्‍याएं का सामना करना पड़ सकता है।

- कब्‍ज और बवासीर रोग की शिकायत भी हो सकती है।

- मोटापा और वजन बढ़ना जैसी दिक्कतें भी होती है।

- टाइप-2 डायबिटीज और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है।

- उच्‍च रक्‍तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) की समस्या पैदा हो सकती है।

- खराब कोलेस्‍टेरॉल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

- मुंहासे और त्‍वचा संबंधी अन्‍य समस्‍याएं भी बड़ जाते है।

ऑयली फूड या डीप फ्राइड फूड के नुकसान से बचने के उपाय (How to Prevent Side Effects Of Oily Food In Hindi)

1- गुनगुना पानी पीएं (Drinking Lukewarm Water)

2- डिटॉक्‍स ड्रिंक लें (Detox Drink)

3- अगले भोजन की प्‍लानिंग करें (Plan To Next Meal)

4- थोड़ी देर वॉक करें (Walking)

5- प्रोबायोटिक्‍स लें (Probiotics)

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar