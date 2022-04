Spinach is beneficial for the Nervous system in hindi: हरि सब्जियों का सेवन करने के लिए हर कोई सलाह देता है। क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है और साथ ही कई सारी बीमारियां आस-पास भी नहीं भटकती। पालक भी उनमें से एक है जिसे सुपरफूड भी कहा जाता है। क्योंकि, इसमें कैलोरी कम होती है और पोषक तत्व अधिक होता है। पालक के सेवन से शरीर को कई सारे लाभ मिलते हैं। शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है। साथ ही आंखों की रोशनी भी सही रहती है। लेकिन, क्या आपको पता है ये पालक हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बेहद ही फायदेमंद है। दरअसल, पालक में कई सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं।

नर्वस सिस्टम के लिए बेहद फायदेमंद है पालक- Nervous system ke liye behad faydemand hai palak in hindi

दूर होंगी मानसिक बीमारियां (Many mental diseases are removed by the consumption of spinach)

पालक में जिंक और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है जो कई तरह की मानसिक बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं। इसके साथ ही पालक के सेवन से दिमाग शांत रहता है और तनाव मुक्त रहने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा पालक के सेवन से शरीर रिलैक्स रहता है और रात में नींद अच्छी आती है।

तेज होगा दिमाग (Spinach sharpens the brain)

दिमाग तेज रखना है तो पालक का सेवन करना शुरू कर दें। पालक का सूप, जूस या फिर सब्जी खाने से दिमाग तेज रहता है। बुढ़ापे की ओर उम्र बढ़ रही तो पालक के सेवन से भूलने की बीमारी नहीं होगी। क्योंकि, इसमें विटामिन K पाया जाता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाने और दिमाग को एक्टिव रखने में मदद करता है।

पालक के अन्य फायदे (Other benefits of spinach)

पालक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो हमारे स्किन, बालों और हड्डियों के लिए बेहद ही फायदेमंद होते है। इसलिए पालक के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं और आंखों की रोशनी बनी रहने के साथ ही कई सारे और भी लाभ होते हैं।

हाई ब्लड प्रेशर (Benefits of spinach for high blood pressure patients)

हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए पालक का सेवन करना सही होगा। क्योंकि, इसमें उच्च मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। जो शरीर से सोडियम की मात्रा कम करता है। ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर में यह लाभकारी माना गया है।

फ्री रेडिकल्स (Consumption of spinach remove free radicals from the body)

पालक के सेवन से शरीर से फ्री रेडिकल्स बाहर निकल जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि, पालक में उच्च मात्रा में ज़ेक्सैंथिन और कैरोटीनॉयड पाया जाता है। ये फ्री रेडिकल शरीर में कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। ऐसे में पालक के सेवन से इन सबसे बचा जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

