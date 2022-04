Spinach juice is beneficial for eyes in hindi: पालक का सेवन करना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसकी सब्जी से लेकर जूस और सूप तक शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। इसके सेवन से कई सारी बीमारियां आस-पास भी नहीं भटकती। इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स आपको कई बीमारियों से बचाकर रखता है। इसके जूस के सेवन से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही आंखों के लिए पालक का जूस काफी फायदेमंद होता है। इससे आपके चश्मे का नंबर कम हो सकता है। पालक में कैल्शियम, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। पालक आयरन से भरपूर होता है जो एनीमिया से लड़ने में और खून बढ़ाने में मददगार होता है।

आंखों के लिए फायदेमंद है पालक का जूस- Aankhon ke liye faydemand hai Palak ka Juice in hindi

पालक की सब्जी जितना सेहत के लिए हेल्दी होता है उतना ही पालक का जूस भी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आंखों से जुड़ी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। नियमित रूप से पालक के जूस का सेवन करने से आंखों की रोशनी धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है।

आंखों से जुड़ी समस्याओं के लिए फायदेमंद है पालक (Spinach is beneficial for eye problems)

पालक में बीटा कैरोटीन, जीएक्सांथिन, ल्यूटिन और क्लोरोफिल होता है और ये सभी आंखों को हेल्दी बनाए रखने में मददगार होते हैं। ल्यूटिन और जीएक्सांथिन दोनों ही आंख के एक भाग में स्टोर होते हैं, जिनका नाम है मैकुला। ये रेटिना का ही एक हिस्सा होता है। मैकुला एक तरह से आंख के लिए प्राकृतिक सनब्लॉक का काम करता है और आंखों को रोशनी से होने वाले नुकसानों से बचाता है। ऐसे में पालक के जूस के सेवन से मैकुलर डिजनरेशन का खतरा कम हो जाता है।

