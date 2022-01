निमोनिया के लक्षण- Pneumonia ke lakshan in Hindi

निमोनिया (Pneumonia) एक या दोनों फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है, जो एयरसैक को संक्रमित करता है। बैक्टीरिया और वायरस इसके असली कारण हैं। इसमें संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों में मौजूद वायु थैली द्रव या फिर मवाद से भर जाती है, जिससे व्यक्ति को खांसी, सीने में दर्द होने के अलावा सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार निमोनिया बढ़ जाने के कारण व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। आज हम जानेंगे निमनिया के उन लक्षण के बारे में जिससे आप समय रहते सतर्क हो जाएंगे और बेहतर इलाज करा सकेंगे।

निमोनिया के लक्षण Symptoms Of Pneumonia in Hindi

कफ के साथ खांसी (cough with phlegm are the Symptoms Of Pneumonia)

आम तौर पर खांसी कई कारणों से हो सकती है। जैसे धूम्रपान करना, प्रदूषण के चलते, ज्यादा धुएं वाली जगह पर रहने से इत्यादि। इस तरह की खांसी के लिए उपचार की जरूरत नहीं होती है। लेकिन खांसी ज्यादा आए तो ये नियमोनिया होने के संकेत हो सकते हैं। अगर कफ या बलगम वाली खांसी शुरू हो गई है, खासतौर से बलगम गाढ़ा, हरा या पीले रंग का है तो थोड़ा सतर्क हो जाएं। ऐसे में निमोनिया होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है।

तेज बुखार आना (Symptoms Of Pneumonia high fever)

निमोनिया का एक और लक्षण है तेज बुखार आना। कई बार बुखार होने पर ये कुछ ही समय में ठीक हो जाता है लेकिन अगर आपको तेज बुखार यानी 105 डिग्री फारेनहाइट हो तो सतर्क हो जाएं क्योंकि, ये निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं।

छाती में दर्द (Pneumonia Symptoms chest pains)

छाती में दर्द होना भी निमोनिया का संकेत हो सकता है। यह दर्द अक्सर खांसते या छींकते समय महसूस होता है। कभी-कभी सीढ़ियां चढ़ने और कपड़े उतारने जैसे छोटे-छोटे काम करने में भी थकान और सांस में कमी महसूस हो सकती है। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

भ्रम (confusion Pneumonia Symptoms)

65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों में शुरुआती भ्रम निमोनिया का संकेत देते हैं क्योंकि, निमोनिया फेफड़ों की ऑक्सीजन और कार्बनडाईऑक्साइड को लाने ले जाने की क्षमता को जरूरत से ज्यादा कम कर देता है। जिसके कारण निमोनिया से पीड़ित लोग कम गहरी सांस ले पाते हैं। ये दोनों ही कारण मास्तिष्क में फ्रेश ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

