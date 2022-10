सर्दियों में छाछ का जमकर लें स्वाद, मिलेंगे कमाल के फायदे

गर्मियों में छाछ का सेवन तो सभी करते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सर्दियों (Winters) के समय भी छाछ का सेवन करने से फायदे मिलते हैं। छाछ में विटामिन ए, बी,सी और ई की प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व जैसे लोहा, जस्ता, पोटैशियम और कैल्शियम भी पाए जाते हैं। इसके सेवन से पाचन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही वजन को कम करने में भी इसके बहुत से लाभ मिलते हैं। बस अंतर इतना है कि गर्मियों में छाछ का सेवन कभी भी कर सकते हैं लेकिन सर्दियों में इसे अलग तरीके से सेवन करना चाहिए नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं सर्दियों में छाछ पीने से सेहत को मिलने वाले फायदे।

सर्दियों में लें छाछ का स्वाद, मिलेंगे कमाल के फायदे Take the taste of buttermilk in winter, you will get 4 amazing benefits In Hindi

पाचन के लिए लाभकारी (Beneficial for digestion) - सर्दियों में अक्सर हम पानी कम पीते हैं, और खाने में भी बहुत सी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिससे पाचन में परेशानी हो सकती है। ऐसे में अगर हम छाछ पीते हैं, तो इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है। साथ ही कब्ज जैसी समस्या से भी आप दूर रह सकते हैं।

वजन कम करने में मददगार (Helpful in losing weight) - सर्दी आते ही हमारा खाना पीना भी बदल जाता है। जिसके कारण हम बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं और तली हुई चीजों का भी बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने लगते हैं। ऐसे में वजन का बढ़ना लाजमी है। अगर आप इस दौरान खुद का वजन कंट्रोल करना चाहते हैं, तो छाछ का सेवन जरूर करें। इससे वजन को कम करने में मदद मिलती है।

डिहाइड्रेशन से दिलाए राहत (Provide relief from dehydration) - अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में हम पानी पीना बहुत कम कर देते हैं। जिसके कारण हमारी बॉडी डीहाइड्रेट होने लगती है। अगर आप सर्दियों में डिहाइड्रेशन की समस्या से बचना चाहते हैं, तो आप छाछ का सेवन जरूर करें। इसके सेवन से बॉडी डीहाइड्रेट नहीं होगी।

सर्दियों में किस तरह से पीएं छाछ (How to drink buttermilk in winter) - सर्दियों में छाछ पीने का तरीका गर्मियों के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि सर्दियों में छाछ बनाने के लिए ताजे दही का उपयोग ही करें। क्योंकि अगर आप पूराना दही का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे सर्दी और गले में दर्द होने की बहुत अधिक संभावना हो सकती है।

वहीं सर्दियों के समय आप रात या शाम की जगह दिन में ही छाछ का सेवन करें। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कोशिश करें की 3 बजे के पहले ही इसका सेवन करें और उसमें काली मिर्च और काला नमक जरूर डालें। इससे छाछ की तासीर जो कि ठंडी होती है वो पीने से नुकसान नहीं होगा।

Poll : 0 votes