कमर दर्द के लिए 4 थेरेपी- Kamar dard ke liye 4 Therapy

Therapy for back pain in hindi: बढ़ती उम्र के चलते कमर दर्द की समस्या आम होती है। लेकिन, इसका शिकार अब हर उम्र के लोग बनने लगे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे- ज्यादा ट्रैवल करना, वर्कआउट करना, ऑफिस चेहरे पर घंटों बैठे रहना, एक ही जगह पर खड़े रहना या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ के चलते कमर दर्द की समस्या हो सकती है। कमर दर्द की समस्या से ज्यादा खासकर महिलाएं परेशान रहती हैं क्योंकि, उन्हें घरेलू कामों के साथ ही दफ्तर के भी कामों की जिम्मेदारी होती है ऐसे में तनाव बढ़ जाता है और थकान महसूस होता है। जिसके चलते कमर दर्द की दिक्कत हो जाती है। इसके लिए कुछ थेरेपी हैं जिनकी मदद से आप छुटकारा पा सकते हैं।

कमर दर्द के लिए 4 थेरेपी

हीट थेरेपी (Heat Therapy For Back Pain)

कमर दर्द या पीठ दर्द की समस्या में सबसे अच्छा हीट और आइस थेरेपी माना जाता है। आइस थेरेपी से सूजन कम होती है और हीट थेरेपी मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती हैं और रक्त संचार में सुधार करती है।

मसाज (Massage for back pain)

मसाज की मदद से कमर दर्द की समस्या खत्म हो सकती है। यह पुराना नुस्खा है। जिस हिस्से पर दर्द है वहां पर कुछ देर तक मसाज करें। इसके लिए दिन में दो बार तेल लगाकर मसाज करने से दर्द में काफी आराम मिलेगा। सरसों के तेल से मसाज करने से ज्यादा लाभ मिल सकता है।

कपूर और नारियल तेल (Camphor and Coconut Oil in Back Pain)

नारियल तेल में कपूर डालकर करीब 5 मिनट तक उबाल लें। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें और फिर एक बॉटल में स्टोर कर रख लें। कमर दर्द की समस्या में सोने से पहले हफ्ते में दो बार लगाकर मसाज करें या फिर ऐसे ही लगाकर छोड़ देने से भी आराम मिल जाता है।

एक्सरसाइज (exercise help to relief in back pain)

आजकल लोग वर्कआउट पर ध्यान देना भूल गए हैं। ऑफिस का लोड इतना ज्यादा हो गया है कि, घंटों एक जगह बैठे रहते हैं जिसके चलते कमर दर्द के साथ ही कई और समस्याएं होने लगी हैं। इसके लिए सबसे अच्छा व्यायाम है, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आपके कमर की मांसपेशियों को आराम मिलेगा। इससे पीठ, पेट के साथ ही पैर की भी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मजबूत मांसपेशियां रीढ़ को सहारा देती हैं जिससे कमर दर्द की समस्या से छुटकारा मिलता है।

