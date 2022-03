शरीर में यूरिक एसिड का उच्च स्तर गठिया (Arthritis) जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। जब हमारा शरीर अपशिष्ट को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होता है, तो यह शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाता है, जो जोड़ों में ठोस क्रिस्टल बनाता है, जिसे गाउट (Gout) कहा जाता है। किसी भी अन्य स्वास्थ्य समस्या की तरह, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार खाना अत्यंत आवश्यक है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अच्छे और स्वस्थ फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल शामिल हों।

रक्त में उच्च यूरिक एसिड के स्तर (High Uric Acid Level) से पीड़ित लोगों के लिए सही और स्वस्थ खाद्य पदार्थों को चुनना मुश्किल होता है जिन्हें वे अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इसलिए, हमने कुछ स्वस्थ भोजन विकल्पों का उल्लेख किया है जो शरीर में यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

यूरिक एसिड बढ़ने पर विटामिन C और फाइबर रिच फूड्स का सेवन देगा फायदे - Benefits Of Vitamin C And Fiber Rich Foods In Hindi

यूरिक एसिड बढ़ने पर फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ : Fiber Rich Foods In Hindi

अपने आहार में फाइबर को शामिल करना बहुत मददगार हो सकता है। फाइबर युक्त आहार लेने से शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के लिए ओट्स, साबुत अनाज, सब्जियां जैसे ब्रोकोली, कद्दू और अजवाइन को आहार में शामिल करना चाहिए। इस प्रकार के खाद्य पदार्थ आहार फाइबर से भरे होते हैं जो यूरिक एसिड के अवशोषण और शरीर से इसे खत्म करने में बेहद फायदेमंद होते हैं।

ओट्स (Oats) - ओट्स को जौ से तैयार किया जाता है, इनमें पाया जाने वाला फाइबर उच्च रक्तचाप की समस्या कम करता है।

साबुत अनाज (Whole Grains) - साबुत अनाज बढे हुए यूरिक एसिड को कम करता है। कुछ अध्ययन के अनुसार साबुत अनाज में अच्छी मात्रा में फाइबर, यौगिक, विटामिन के व एंटीऑक्सीडेंट होने पर यूरिक एसिड से होने वाले जोखिमों को कम करता है।

हरी सब्जियां (Green Vegetables) - हरी सब्जी के सेवन हमारे शरीर को लाभ मिलते है। हरी सब्जी में हाई-फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A व विटामिन C पाये जाते हैं जो हमें यूरिक एसिड बढ़ने जैसी समस्याओं से बचाती है।

अजवाइन (Carom Seeds) - रात में सोने से पहले अजवाइन का सेवन करने से जोड़ों में दर्द और यूरिक एसिड से आराम मिल सकता है। इसके लिए 1 चम्मच अजवाइन फांके और 1 गिलास गर्म पानी लें। इससे यूरिक एसिड और उससे बढ़ने वाले जोड़ों में दर्द से आराम मिलेगा।

यूरिक एसिड बढ़ने पर विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थ : Vitamin C Foods In Hindi

सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने आहार में विटामिन C से भरपूर फलों को शामिल करें। अध्ययनों से पता चला है कि हर दिन 500 मिलीग्राम विटामिन C के सेवन से यूरिक एसिड के स्तर को कम समय में कम किया जा सकता है। संतरे या मीठे नीबू का रस विटामिन C से भरपूर होता है और इस प्रकार, आपको आवश्यक मात्रा में विटामिन C प्रदान करने में बेहद मददगार हो सकता है।

संतरा (Oranges) - संतरा आपने आप में बहुत ही लोकप्रिय फल है। संतरे में भी विटामिन C अच्छी मात्रा में पाई जाती है जो यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकता है।

आंवला (Indian Gooseberry) -आंवला स्वाद में खट्टा होता है। आंवले का ज्यादातर उपयोग जूस, अचार, पाउडर आदि बनाने में किया जाता है। यह यूरिक एसिड के स्तर को कंट्रोल करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। 100 ग्राम आंवले में विटामिन C की मात्रा लगभग 450 मिली ग्राम तक पाया जाता है।

नीबू (Lemon) - नीबू का स्वाद खट्टा होता है। इसका उपयोग शर्बत, आचार, चटपटा चाट आदि बनाने में किया जाता है। यह आसानी से यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करता ही। 100 ग्राम नीबू में 53 मिली ग्राम विटामिन C पाया जाता है।

अनानास (Pineapple) - आपने अनानास जरुर खाया होगा। इसके औषधीय फायदे यूरिक एसिड में मददगार साबित हुए हैं। यह फल विटामिन C का अच्छा स्त्रोत है।

