हल्दी (Turmeric) एक प्राचीन जड़ है जो लंबे समय से अपने औषधीय और उपचार गुणों के लिए जानी जाती है। इसके मसाले का गर्म और कड़वा स्वाद आपकी करी में एक अनूठा स्वाद जोड़ता है और भारतीय रसोई में एक आम मसाला है। यह जोड़ों के दर्द और आंतरिक चोटों को भी ठीक करने के लिए उत्कृष्ट माना जाता है। हालाँकि, जैसा कि ठीक ही सलाह दी गई है, किसी भी चीज़ की अधिकता खराब हो सकती है और आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है।

आमतौर पर एक दिन में लगभग 1 चम्मच हल्दी खाने की सलाह दी जाती है जिसे सुरक्षित माना जाता है। अधिक मात्रा में कुछ भी कुछ प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकता है। हल्दी के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जबकि हल्दी के सकारात्मक पहलू साइड इफेक्ट से अधिक हो सकते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है कि हल्दी जैसे प्राकृतिक उपचारक शरीर में कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। यहां जानिए ज़्यादा हल्दी खाने के नुकसान क्या हो सकते हैं :-

ज्यादा हल्दी खाने के नुकसान : Zyada Haldi Khane Ke Nuksan In Hindi

1. पेट खराब (Upset stomach)

अधिक हल्दी आपके शरीर को गर्म करने और आपके पेट में सूजन पैदा करने के लिए भी जानी जाती है जिससे पेट में दर्द और ऐंठन हो सकती है।

2. गुर्दे की पथरी होने का खतरा (Risk of developing kidney stones)

हल्दी में ऑक्सालेट होते हैं जो किडनी स्टोन के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। ये ऑक्सालेट कैल्शियम को अघुलनशील कैल्शियम ऑक्सालेट बनाने के लिए बाध्य करते हैं जो कि गुर्दे की पथरी का एक प्राथमिक कारण है।

3. मतली और दस्त हो सकता है (Nausea and diarrhea)

हल्दी में पाए जाने वाले सक्रिय यौगिक करक्यूमिन (curcumin) में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को परेशान करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके अधिक सेवन से दस्त और मतली होती है।

4. एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है (May cause an allergic reaction)

आपको हल्दी में मौजूद कुछ यौगिकों से एलर्जी हो सकती है जिससे चकत्ते, प्रकोप और यहां तक कि सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। एलर्जी की प्रतिक्रिया अंतर्ग्रहण और त्वचा के संपर्क दोनों से हो सकती है।

5. आयरन की कमी (Iron deficiency)

हल्दी का अधिक सेवन आयरन के अवशोषण को रोक सकता है। इसलिए, आयरन की कमी वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए कि वे अपने दैनिक भोजन में बहुत अधिक हल्दी न डालें, क्योंकि इससे शरीर में आयरन को अवशोषित करने की क्षमता कम हो सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar