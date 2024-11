3 Teams With More Than 10 All Out Big Contender For PKL Trophy : प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के 11वें सीजन को एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जैसे-जैसे पीकेएल का कारवां आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे प्लेऑफ को लेकर तस्वीर भी साफ होती जा रही है। कुछ टीमें ऐसी हैं जो आसानी से टॉप-6 में जगह बनाती हुई दिख रही हैं। तो वहीं कुछ टीम ऐसी हैं जिनका इस सीजन प्लेऑफ में जाना मुश्किल लग रहा है।

वहीं कुछ टीमें ऐसी हैं जो इस सीजन कई बार ऑल आउट हो चुकी हैं लेकिन इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। हम आपको ऐसी ही तीन टीमों के बारे में बताते हैं जो 10 से ज्यादा बार इस सीजन ऑल आउट हो चुकी हैं लेकिन खिताब जीतने की प्रबल दावेदार लग रही हैं।

3.यू मुम्बा - 13 बार

यू मुम्बा की टीम पीकेएल के 11वें सीजन में शानदार खेल दिखा रही है। टीम ने इस सीजन अभी तक 12 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्हें 7 मैचों में जीत मिली है और 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि टीम का एक मैच टाई रहा है। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि यू मुम्बा की टीम पीकेएल की ट्रॉफी जीतने के लिए प्रबल दावेदार है। हालांकि टीम इस सीजन अभी तक 13 बार ऑल आउट भी हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद ओरऑल प्रदर्शन अच्छा रहा है।

2.तेलुगु टाइटंस - 18 बार

तेलुगु टाइटंस की टीम इस पीकेएल सीजन सबसे ज्यादा बार ऑल आउट होने वाली टीमों में से एक है। टीम अभी तक 18 बार ऑल आउट हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद तेलुगु टाइटंस इस वक्त अंक तालिका में दूसरे पायदान पर है। टीम ने अभी तक इस सीजन 12 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्हें 8 मैचों में जीत मिली है और 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। टाइटंस के परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

1.हरियाणा स्टीलर्स - 13 बार

अंक तालिका में टॉप पर मौजूद हरियाणा स्टीलर्स की टीम भी इस सीजन 13 बार ऑल आउट का शिकार हो चुकी है। हालांकि इसके बावजूद टीम ने इस सीजन सबसे ज्यादा मुकाबले जीते हैं। हरियाणा स्टीलर्स की टीम अभी तक 12 में से 9 मैच जीत चुकी है और 3 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा की टीम इस बार टाइटल जीतने के लिए सबसे फेवरिट है।

