Pro Kabaddi League - PKL 8 में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, लाइव प्रसारण कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) में आज 4 फरवरी को ट्रिपल पंगा होने वाला है और तीन जबरदस्त मुकाबले खेले जाएंगे। हरियाणा स्टीलर्स vs बंगाल वॉरियर्स (HAR vs DEL), दबंग दिल्ली vs बेंगलुरु बुल्स (DEL vs BLR) और गुजरात जायंट्स vs पटना पाइरेट्स (GUJ vs PAT) मैच आज खेले जाने वाले हैं।

हरियाणा स्टीलर्स vs बंगाल वॉरियर्स

PKL 8 में हरियाणा स्टीलर्स और बंगाल वॉरियर्स को अपने पिछले मुकाबले में गुजरात जायंट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। एक तरफ हरियाणा स्टीलर्स की टीम सिर्फ एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं करती है बल्कि उनके लगभग सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं। विकास कंडोला, रोहित गुलिया, मीतू, जयदीप कुलदीप जैसे खिलाड़ी अच्छे से अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स की टीम अपने कप्तान मनिंदर सिंह के ऊपर ज्यादा निर्भर करती है। डिफेंस में जरूर खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रेडिंग विभाग में मनिंदर सिंह को ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। इस मैच में हरियाणा स्टीलर्स की टीम जीतने की प्रबल दावेदार नजर आ रही है।

दबंग दिल्ली vs बेंगलुरु बुल्स

बेंगलुरु बुल्स और दबंग दिल्ली की हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं है। दोनों ही टीमों ने पिछले 5 में से 2 मैच ही जीते हैं। हालांकि यह मुकाबला काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी उनके पास पहले स्थान पर आने का मौका होगा। बेंगलुरु बुल्स की टीम पवन कुमार सेहरावत के ऊपर निर्भर करने वाली है और दबंग दिल्ली की टीम को अपने अनुभवी डिफेंडर्स से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इस मैच में बेंगलुरु बुल्स की टीम जीतने की दावेदार नजर आ रही हैं।

गुजरात जायंट्स vs पटना पाइरेट्स

गुजरात जायंट्स ने पिछले कुछ मैचों में जबरदस्त लय हासिल की और उन्होंने अपने पिछले दोनों मैच जीते हैं। इसी वजह से उनकी नजर इसी लय को बरकरार रखने पर होगी। उनके डिफेंडर्स और रेडर्स काफी अच्छा कर रहे हैं। पटना पाइरेट्स की टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं करती है। टीम की जीत में हर मैच में सभी खिलाड़ियों का योगदान देखने को मिला है। इसी वजह से दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है।

PKL 8 आज होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

हरियाणा स्टीलर्स vs बंगाल वॉरियर्स मैच शाम 7:30 बजे, दबंग दिल्ली vs बेंगलुरु बुल्स मैच रात 8:30 बजे और गुजरात जायंट्स vs पटना पाइरेट्स मैच 9:30 बजे से लाइव आएगा। तीनों मैचों का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

