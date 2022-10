Pro Kabaddi League 2022: PKL 9 में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के 9वें सीजन (PKL 9) में आज तीन अहम मुकाबले खेले जाने वाले हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स का सामना गुजरात जायंट्स (JAI vs GUJ), तेलुगु टाइटंस का सामना गत विजेता दबंग दिल्ली केसी (TEL vs DEL) और बंगाल वॉरियर्स का सामना पटना पाइरेट्स (BEN vs PAT) के खिलाफ होने वाला है।

जयपुर पिंक पैंथर्स vs गुजरात जायंट्स

जयपुर पिंक पैंथर्स ने जरूर हार के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन इसके बाद वो लगातार दो मैच जीतकर लय हासिल कर चुके हैं। उनके तीनों रेडर्स अर्जुन देशवाल, राहुल चौधरी और अजीत कुमार काफी अच्छा कर रहे हैं। डिफेंस में कप्तान सुनील कुमार और अंकुश ने काफी प्रभावित किया है। दूसरी तरफ गुजरात जायंंट्स ने हाल ही में इस सीजन की पहली जीत दर्ज की और टीम के लिए राकेश लगातार रेडिंग में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लगातार तीन सुपर 10 लगा चुके हैं। पिछले मैच में टीम के डिफेंस ने भी अच्छा किया था। मौजूदा फॉर्म और मोमेंटम को देखते हुए जयपुर पिंक पैंथर्स को जीत का प्रबल दावेदार माना जा सकता है।

तेलुगु टाइटंस vs दबंग दिल्ली केसी

इस सीजन की शुरुआत से पहले तेलुगु टाइटंस के डिफेंस को काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन तीसरे मैच में जाकर टीम के डिफेंस ने लय हासिल की और टीम को पहली जीत दिलाई। अभी भी वो फॉर्म और चोट से परेशान चल रहे हैं। हालांकि फिर भी उन्हें एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दूसरी तरफ दबंग दिल्ली ने अपने तीनों मैच जीते हैं और टीम के सभी खिलाड़ी अपना योगदान दे रहे हैं। इसी वजह से इस मुकाबले में गत विजेता ही जीत की प्रबल दावेदार होने वाली है।

बंगाल वॉरियर्स vs पटना पाइरेट्स

मनिंदर सिंह की कप्तानी में बंगाल वॉरियर्स ने इस सीजन की शुरुआत अच्छे तरीके से की है और अपने दो मैच जीते हैं। रेडिंग में मनिंदर और डिफेंस में गिरीश मारूती एर्नाक ने टीम की कमान संभाली हुई है और इस बीच दूसरे खिलाड़ियों से भी उन्हें अच्छा योगदान मिल रहा है। दूसरी तरफ पटना पाइरेट्स को अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है और टीम के डिफेंस ने काफी ज्यादा निराश किया है। अब शादलू टीम के साथ जुड़ गए हैं और उनकी कोशिश टीम वर्क के साथ पहली जीत दर्ज करने पर होगी। इस मैच में बंगाल के जीतने की उम्मीद ज्यादा है।

Pro Kabaddi League, PKL 9 आज होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

जयपुर पिंक पैंथर्स vs गुजरात जायंट्स शाम 7:30, तेलुगु टाइटंस vs दबंग दिल्ली केसी मैच रात 8:30 और बंगाल वॉरियर्स vs पटना पाइरेट्स मैच रात 9:30 बजे से लाइव आएगा। तीनों मैचों का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

