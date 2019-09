प्रो कबड्डी 2019: जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच ने पुनेरी पलटन के खिलाफ टीम के ऑलराउंड प्रदर्शन पर जताई खुशी सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 130 // 26 Sep 2019, 11:49 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

पैंथर्स ने अपने होम लेग में पहली जीत दर्ज की बुधवार को खेले गए मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स ने अपने होम लेग में पहली जीत दर्ज की। उन्होंने पुनेरी पलटन को 43-34 से हराया। इस जीत के बाद जयपुर के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं बरकरार हैं। टीम के कोच श्रीनिवास रेड्डी और कप्तान दीपक हूडा ने इस शानदार जीत पर खुशी जताई मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो अपनी टीम के प्रदर्शन से आज काफी खुश हैं। पूरी टीम ने ऑलराउंड खेल दिखाया। डिफेंडर्स और रेडर्स ने सबने मिलकर अच्छा योगदान दिया। पिछले कुछ मुकाबलों में हमें करीबी अंतर से हार मिली थी, इसलिए आज का मैच जीतना बेहद जरूरी था। कोच ने खासकर दीपक नरवाल के प्रदर्शन पर खुशी जताई। टीम के कप्तान दीपक निवास हूडा ने कहा कि इस मैच में मेरे अलावा दीपक नरवाल और नीलेश सालुंके ने भी रेडिंग में शानदार प्रदर्शन किया। जब किसी एक मैच में 3 रेडर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मुख्य रेडर के ऊपर से दबाव कम हो जाता है। जब रेडर्स अच्छा करते हैं तो डिफेंडर्स का आत्मविश्वास बढ़ता है और जब डिफेंडर्स अच्छा करते हैं तो उसी तरह रेडर्स का आत्मविश्वास बढ़ता है। ये एक टीम गेम है, जब सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तभी टीम को जीत मिलेगी। वहीं पुनेरी पलटन के कोच अनूप कुमार ने इस हार के लिए डिफेंडर्स को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि रेडिंग में पंकज मोहिते ने शानदार खेल दिखाया लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंस में थोड़ी गलती हो गई, इसलिए हमें इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। टीम के कप्तान सुरजीत ने प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं पर कहा कि अब अंतिम-6 की राह काफी मुश्किल हो गई है। हमें बाकी बचे सभी मैच जीतने होंगे और दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। Advertisement

