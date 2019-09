प्रो कबड्डी 2019, 109वां मैच: बेंगलुरु बुल्स ने यू-मुंबा को करीबी मुकाबले में हराया सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 93 // 27 Sep 2019, 20:34 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

पवन सेहरावत का एक और शानदार प्रदर्शन प्रो कबड्डी लीग के सातवें सीजन में आज जयपुर लेग का आखिरी दिन था। पहले मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स ने यू-मुंबा को 35-33 से हरा दिया। बेंगलुरु बुल्स एक समय 12 प्वॉइंट से आगे थी और यू-मुंबा ने शानदार वापसी की लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। इस जीत के बाद बेंगलुरु बुल्स अंक तालिका में 58 अंकों के साथ चौथे पायदान पर आ गई है। वहीं यू-मुंबा की टीम पांचवे पायदान पर खिसक गई है। दोनों टीमों के लिए शुरुआत अच्छी रही और पहले 5 मिनट तक स्कोर 4-4 से बराबर रहा। हालांकि कुछ देर बाद पवन सेहरावत ने एक रेड में दो प्वॉइंट लाकर बेंगलुरु को बढ़त दिला दी। इसके बाद यू-मुंबा ने वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर लिया। हाफ टाइम के आखिरी मिनट में बेंगलुरु बुल्स ने यू-मुंबा को ऑल आउट करते हुए 6 प्वॉइंट की बढ़त बना ली। पहले हाफ में स्कोर 17-11 से बेंगलुरु के पक्ष में रहा। पवन सेहरावत ने पहले हाफ में 6 प्वॉइंट लिए और यू-मुंबा के लिए अभिषेक ने सबसे ज्यादा 4 प्वॉइंट लिए। दूसरे हाफ में भी बेंगलुरु बुल्स ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। 26वें मिनट में बेंगलुरु ने एक बार फिर यू-मुंबा को ऑल आउट कर 12 प्वॉइंट की विशाल बढ़त ले ली। हालांकि इसके बाद यू-मुंबा ने जबरदस्त वापसी करते हुए 34वें मिनट में बेंगलुरु बुल्स को ऑल आउट कर दिया। 38वें मिनट तक बेंगलुरु बुल्स सिर्फ 2 प्वॉइंट से आगे थी। आखिर में बेंगलुरु बुल्स ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। बेंगलुरु बुल्स के लिए कप्तान पवन सेहरावत ने सुपर 10 लगाया। जबकि यू-मुंबा के लिए अभिषेक सिंह ने 10 प्वॉइंट लिए। यू-मुंबा का अगला मुकाबला अब 30 सितंबर को तमिल थलाइवाज से होगा। वहीं बेंगलुरु बुल्स अपना अगला मैच 2 अक्टूबर को हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ उनके होम लेग में खेलेगी। Advertisement

