Pro Kabaddi League 2022: PKL 9 में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के 9वें सीजन (PKL 2022) में आज 10 अक्टूबर को दो मुकाबले खेले जाने वाले हैं। पहला मुकाबला यू मुंबा और यूपी योद्धाज (MUM vs UP) और दूसरा मैच दबंग दिल्ली केसी और गुजरात जायंट्स (DEL vs GUJ) के बीच खेला जाने वाला है। दोनों मुकाबले बैंगलोर में ही खेले जाएंगे।

यू मुंबा vs यूपी योद्धाज

यूपी योद्धाज ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, तो यू मुंबा अपने पहले मैच को एकतरफा तरीके से हार गए थे। यूपी को एक बार फिर रेडिंग में परदीप नरवाल, सुरेंदर गिल, नितेश कुमार, आशु सिंह जैसे खिलाड़ियों से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दूसरी तरफ यू मुंबा को अपने रेडर्स से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी और इसकी जिम्मेदारी गुमान सिंह को उठानी होगी। साथ ही कप्तान सुरिंदर सिंह को डिफेंस को एक साथ लाना होगा। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इस मैच में यूपी योद्धाज की जीत संभावना ज्यादा है।

दबंग दिल्ली केसी vs गुजरात जायंट्स

PKL 8 की विजेता दबंग दिल्ली केसी ने अपने नए कप्तान नवीन कुमार की कप्तानी में जीत के साथ शुरुआत की थी। टीम के डिफेंस और नवीन कुमार ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। नवीन कुमार एक बार फिर रेडिंग का जिम्मा संभालेंगे और डिफेंस से पिछले मैच में किए गए प्रदर्शन को दोहारने की जिम्मेदारी होगी। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स टीम काफी युवा है और उन्होंने अपने पिछला मैच टाई खेला था। टीम के रेडर्स का प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन इस मैच में उन्हें अपने डिफेंडर्स से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दबंग दिल्ली इस मैच में जीत की प्रबल दावेदार होने वाली है।

Pro Kabaddi League, PKL 9 आज होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

यू मुंबा vs यूपी योद्धाज शाम 7:30 और दबंग दिल्ली केसी vs गुजरात जायंट्स मैच रात 8:30 बजे से लाइव आएगा। तीनों मैचों का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

