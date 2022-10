Pro Kabaddi League 2022: PKL 9 में आज होने वाले मैचों का प्रीव्यू, लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां देखें?

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League, PKL 2022) में आज से 9वें सीजन की शुरुआत होने वाली है। पहले दिन कुल मिलाकर तीन मुकाबले खेले गए। गत विजेता दबंग दिल्ली vs यू मुंबा (DEL vs MUM), बेंगलुरु बुल्स vs तेलुगु टाइटंस (BLR vs TEL) और जयपुर पिंक पैंथर्स vs यूपी योद्धाज (JAI vs UP) के बीच मुकाबले खेले जाएंगे।

दबंग दिल्ली vs यू मंबा

PKL 8 की विजेता दबंग दिल्ली की नजर इस सीजन में अपने खिताब का बचान करने उतरेगी। इस सीजन उनकी कप्तानी नवीन कुमार करने वाले हैं और टीम का डिफेंस पिछले सीजन की तुलना में एकदम अलग है। हालांकि टीम में काफी संतुलन दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यू मुंबा की टीम काफी युवा है और टीम रेडिंग में गुमान सिंह पर निर्भर करेंगे।। डिफेंस में टीम के पास सुरिंदर सिंह, विशाल माने और एचएस रिंकु होने वाले हैं। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो दबंग दिल्ली काफी मजबूत दिखाई दे रही है और इसी वजह से उनके जीतने की उम्मीद ज्यादा है।

बेंगलुरु बुल्स vs तेलुगु टाइटंस

बेंगलुरु बुल्स ने PKL 9 में विकास कंडोला को 1.70 करोड़ में खरीदा और उनके ऊपर मुख्य रूप से रेडिंग की जिम्मेदारी होगी। डिफेंस में कप्तान महेंदर सिंह, सौरभ नंदल और अमन होने वाले हैं। टीम में अच्छा संतुलन है और नए कप्तान के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी। दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस पिछले सीजन में किए गए खराब प्रदर्शन को भुलाना चाहेंगे और इस सीजन बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उनके पास मोनू गोयत, सिद्धार्थ देसाई, रजनीश, सुरजीत सिंह, विशाल भारद्वाज, रविंदर पहल जैसे प्लेयर्स हैं। इसी वजह से बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ तेलुगु टाइटंस की जीतने की उम्मीद रहेगी।

जयपुर पिंक पैंथर्स vs यूपी योद्धाज

जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए रेडिंग की जिम्मेदारी राहुल चौधरी, अर्जुन देशवाल और वी अजीत कुमार के ऊपर होगी। दूसरी तरफ डिफेंस में उनके पास साहुल और सुनील कुमार हैं, जोकि बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। दूसरी तरफ यूपी योद्धाज ने अपने पिछले सीजन की टीम को रिटेन किया है। नितिन तोमर के आने से टीम को मजबूती मिलेगी। परदीप नरवाल और नितेश कुमार जैसे प्लेयर्स के ऊपर सभी की नजर रहेगी। दोनों टीमों के कड़ी टेक्कर देखने को मिल सकती है और यूपी योद्धा जीत की दावेदार होने वाली हैं।

Pro Kabaddi League, PKL 9 आज होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें?

दबंग दिल्ली केसी vs यू मुंबा शाम 7:30, बेंगलुरु बुल्स vs तेलुगु टाइटंस मैच रात 8:30 और जयपुर पिंक पैंथर्स vs यूपी योद्धाज मैच रात 9:30 बजे से लाइव आएगा। तीनों मैचों का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

