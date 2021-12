UP vs JAI  Dream11 Kabaddi Prediction प्लेइंग 7 अपडेट आज के Pro Kabaddi League मैच के लिए - 27 दिसंबर 2021

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) का 16वां मुकाबला UP Yoddha और Jaipur Pink Panthers (UP vs JAI) के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 27 दिसंबर को बेंगलुरु के शेरटन ग्रांड वाइटफील्ड होटल और कंवेंशन सेंटर में खेला जाने वाला है।

UP Yoddha की टीम ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं जिसमें में एक में उन्हें जीत और एक मैच में हार मिली है। इस समय उनके दो मैचों के बाद 6 अंक हैं और वो अंक तालिका में सातवें स्थान पर हैं। उन्होंने अपना पिछला मुकाबला जीता था और उनकी नजर इसी लय को बरकरार रखने पर होगी। दूसरी तरफ Jaipur Pink Panthers ने दो मुकाबले खेले हैं और इसमें से उन्हें एक में जीत मिली है। उनके भी इस समय 6 अंक हैं और वो अंक तालिका में 8वें स्थान पर हैं।

UP vs JAI के बीच Pro Kabaddi League के 16वें मुकाबले के लिए संभावित प्लेइंग 7

UP Yoddha

नितेश कुमार, परदीप नरवाल, सुमित, आशु सिंह, श्रीकांत जाधव, सुरिंदर गिल और सौरभ कुमार।

Jaipur Pink Panthers

दीपक निवास हूडा, अर्जुन देशवाल, अमित खर्ब, धर्मराज चेरलाथन, नितिन रावल, विशाल और शौल कुमार।

मैच डिटेल

मैच - UP Yoddha vs Jaipur Pink Panthers, 16वां मुकाबला

तारीख - 27 दिसंबर 2021, 8:30 PM IST

स्थान - शेरटन ग्रांड बेंगलुरु वाइटफील्ड होटल और कंवेंशन सेंटर

UP vs JAI के बीच Pro Kabaddi League के 16वें मैच के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: सुमित, अमित खर्ब, आशु सिंह, शौल कुमार, दीपक निवास हूडा, परदीप नरवाल और अर्जुन देशवाल।

कप्तान - परदीप नरवाल, उपकप्तान - अर्जुन देशवाल

Fantasy Suggestion #2: नितेश कुमार, शौल कुमार, दीपक निवास हूडा, परदीप नरवाल, अर्जुन देशवाल, सुरिंदर गिल और सौरभ कुमार।

कप्तान - परदीप नरवाल, उपकप्तान - दीपक निवास हूडा

Edited by Narender