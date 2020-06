PUBG MOBILE : रिडीम कोड्स का इस्तेमाल कैसे करें 2020 में ?

PUBG MOBILE के रिडीम कोड्स PUBG MOBILE की अफीशियल रिडीम कोड्स की वेबसाइट पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं

रिडीम कोड्स PUBG MOBILE वाले निकालते हैं खिलाड़ियों के लिए उनको मुफ्त में स्किन्स,ऑउटफिट्स और बाकी आइटम्स देने के लिए

Enter caption

PUBG Mobile के नए सीजन आने के बाद से , बहुत से रिडीम कोड्स निकले गए थे डेवेलपर्स द्वारा। जो लोग गेम में नए हैं, उनके लिए हम बतादे की रिडीम कोड्स वह कोड्स होते हैं जो आप गिफ्ट्स और बाकी एक्सक्लूसिव आइटम्स को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। PUBG Mobile वालो ने जून के पहले हफ्ते में बहुत से रिडीम कोड्स निकाले थे। इनमे से काफी कोड्स अभी रिडीम कर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह यूनिक रिडीम कोड्स इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ ख़ास कदम फॉलो करने होंगे। इस आर्टिकल में हम आपको एक एक कदम बताएंगे रिडीम कोड्स इस्तेमाल करने के PUBG Mobile में।

PUBG Mobile रिडीम कोड्स 2020 में कैसे इस्तेमाल करें ?

Free skins in PUBG Mobile

यह कदम दिए गए हैं जिनको फॉलो कर के आप कोड्स आसानी से रिडीम कर सकेंगे :

#1 PUBG Mobile रिडीम सेंटर खोलें अपने फ़ोन में।

#2 पहली जगह अपना करैक्टर ID डालें। आपको करैक्टर ID गेम के प्रोफाइल सेक्शन से मिलेगी।

#3 अपनी पसंद का रिडीम कोड दी गई जगह में डालें।

#4 वेरिफिकेशन कोड भरें जो आपके स्क्रीन पर आएगा और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

#5 सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक करें।

Advertisement

ऊपर दी गई गाइडलाइन्स फॉलो करने के बाद, आप कोई भी रिडीम कोड इस्तेमाल कर सकते हैं PUBG Mobile का।

अगर वेबसाइट यह मैसेज दिखाएं 'Invalid code' error, then recheck the code or use another one " तो शायद आपको कोई और कोड इस्तेमाल करना पड़े। ध्यान रखें की एक कोड एक अकाउंट से एक ही बार रिडीम किया जा सकते हैं । बार बार रिडीम करने पर एरर दिखाया जाएगा।

अपडेटेड लिस्ट में खिलाड़ियों को ग्लेशियर स्किन , गोल्डन पैन स्किन, लीजेंडरी ऑउटफिट्स और बहोत कुछ मिल सकता है मुफ्त में।