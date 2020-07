PUBG MOBILE : टॉप 5 किल लीडर्स PMWL ईस्ट 2020 लीग प्ले के पहले दिन से

PUBG Mobile वर्ल्ड लीग 2020 ईस्ट (PMWL 2020) पिछले हफ्ते शुरू हुआ था और पहला दिन लीग स्टेज का ख़तम हो गया है। दो दिन के लम्बे ओपनिंग वीकेंड के बाद , 20 टीमों को पांच ग्रुप्स में बांटा गया है।

पहले दिन में , साउथ असाइन टीम्स ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और गेम में अपने आप को सबसे आगे रखा। Orange Rock और Team No Chance ने पहले ही साफ़ कर दिया है की उन्हें किसी भी तरह PMWL के फाइनल्स में जगह बनानी है। 64 पॉइंट्स के साथ , Team No Chance पहले स्थान पर है लेकिन ORANGE ROCK भी ज़्यादा पीछे नहीं है और दुसरे स्थान पर टिकी हुई है।

OR ने दिखाया बेहतरीन प्रदर्शन और अग्रेशन पहले दिन PMWL 2020 के

इंडियन फैंस की मनपसंद टीम , OR ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और 28 किल्स अपने नाम किए और साथ ही जगह बनाई टॉप फ़्रेग्गर्स की लिस्ट में। टॉप पांच इंडिविजुअल असोल्टर की लिस्ट में OR के दो खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है। ScoutOP लिस्ट में पहले स्थान पर है और GiLL है तीसरे स्थान पर 12 और 10 किल्स के साथ। सबसे आगे चलने वाली टीम , Team No Chance, के खिलाड़ी NC-Godless ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है और दूसरा स्थान अपने नाम किया है।

PMWL 2020 East Season Zero kill leaders

बाकी साउथ असाइन टीम्स जैसे Box Gaming और Yoodoo Gank ने भी काफी नाम कमाया अपने बेहतरीन गेमप्ले की वजह से। Break टीम Box से और Jumper टीम Yoodoo से चौथे और पांचवे स्थान पर हैं टॉप किलर्स की लिस्ट में। YooDoo Gank और Box Gaming दुसरे और तीसरे स्थान पर है अगर बात सबसे ज़्यादा किल्स की करी जाए, 25 और 23 फ़्रैग्स के साथ और इनके पीछे है RRQ Athena 22 किल्स के साथ।

हर टीम ने चार मैचेस खेले लीग के पहले दिन ERANGEL और VIKENDI में। लीग स्टेज से टॉप 16 टीम्स सामने आएंगी जो सुपर वीकेंड में हिस्सा लेंगी।