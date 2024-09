'मेडल भूल गई है...', मनु भाकर ने शेयर की तस्वीर, फैंस ने लिए मजे

Manu Bhaker posts picture on Instagram: पेरिस ओलंपिक 2024 में दो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर अभी भी सुर्खियों में हैं। हालिया ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद, मनु की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। हर युवा की तरह मनु भाकर भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपनी तस्वीर और वीडियो शेयर करती रहती हैं। इसी कड़ी में मनु ने सोमवार (23 सितंबर) को अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट किया है।

मनु भाकर ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

मनु भाकर ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ खास कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है (Believe in your journey, embrace the challenges, and let every step forward inspire your success!) साथ में उन्होंने सक्सेस, पॉजिटिविटी, इंस्पायर, और बिलीव जैसे हैशटैग भी इस्तेमाल किए हैं। मनु के कैप्शन का हिंदी में मतलब है कि अपनी यात्रा पर विश्वास करें, चुनौतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ने वाले हर कदम को अपनी सफलता के लिए प्रेरित करें!।

मनु इस तस्वीर में सोफे पर बैठकर पोज दे रही हैं और नॉमर्ल लुक भी बेहद सुंदर लग रही हैं। मनु की पोस्ट को हर कोई लाइक कर रहा है, वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर मजे भी ले रहे हैं। ओलंपिक के बाद से मनु हर जगह अपने दो मेडल के साथ ही नजर आती हैं, इसी वजह से तस्वीर में मेडल ना दिखने पर फैंस ने मजे लेने का मौका नहीं छोड़ा। एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि मेडल भूल गई है शायद, जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा कि मेडल अलमारी मे रख दिया है क्या बहन।

मनु भाकर ने पोस्ट पर फैंस ने किया कमेंट (Photo credit: instagram/bhakermanu)

पीचएडी करेंगी मनु भाकर

मनु की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में कहा कि वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और भविष्य में पीएचडी करना चाहती हैं। कार्यक्रम के दौरान मनु ने कहा कि मैं पीएचडी करना चाहती हूं क्योंकि मेरी मां की ख्वाहिश है कि मेरे नाम के साथ ‘डॉक्टर’ लगे। इसी वजह से अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए मनु निशानेबाजी के साथ-साथ पढ़ाई भी कर रही हैं।

