Manika Batra shares instagram post our favourite person: भारतीय टेबिल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा अपने खेल के साथ- साथ अपनी सुंदरता के लिए भी चर्चा में रहती हैं। मनिका बत्रा जितना अपने तेज तर्रार टेबिल टेनिस स्मैश के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही वह सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरती को लेकर भी सुर्खियां बटोरती हैं।

हाल ही में पेरिस ओलंपिक के दौरान मनिका बत्रा ने अपने खेल से इतिहास रचा था। वहीं इन दिनों वह अपनी फिटनेस वर्कआउट, वीडियोज, फोटोज के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। मनिका खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस को कड़ी टक्कर देती हैं। फैंस भी उनकी खूबसूरती पर फिदा रहते हैं, कोई फैंस उन्हें नेशनल क्रश तो कोई उन्हें मॉडल कहता है। इसी कड़ी में आज सुबह यानि गुरुवार को मनिका ने अपने इंस्टग्राम प्रोफाइल पर खास शख्स के लिए स्टोरी शेयर की है। आपको बताते हैं कि कौन है मनिका का वह खास शख्स।

मनिका बत्रा ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी

मनिका बत्रा सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन वह खास मौकों पर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट शेयर कर देती हैं। वहीं आज सुबह मनिका ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में मां के साथ की तस्वीर शेयर की है। और इस तस्वीर के साथ उन्होंने "दिल तू जान तू गाना लगाया हुआ है", साथ ही उन्होंने स्टोरी पर लिखा कि Happy birthday to my world. I owe every bit of who I am to you. Love you so much...। "मेरी दुनिया को जन्मदिन मुबारक हो मैं जो भी हूं उसका हर अंश आपका ऋणी हूं। मैं आपको बहुत प्यार करती हूं", आज मनिका बत्रा की मां का जन्मदिन है।

मनिका बत्रा ने अपनी मां के जन्मदिन पर शेयर की इंस्टाग्राम पोस्ट (photo credit: instagram/manikabatra.15)

मनिका अपनी मां के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। मनिका अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी तस्वीरों के साथ- साथ अपने परिवार की भी तस्वीर शेयर करती रहती हैं।

मनिका को करियर में पूरे परिवार का सहयोग मिला

मनिका बत्रा ने महज चार साल की उम्र से ही टेबल टेनिस खेलने की शुरुआत कर दी थी। मनिका बत्रा के पिताजी का नाम गिरीश बत्रा और माताजी का नाम सुषमा बत्रा है। मनिका बत्रा के भाई और बहन भी टेबल टेनिस से जुड़े हैं जिसके कारण मनिका को बचपन से ही इनके खेल के प्रति समर्थन दिया गया।

