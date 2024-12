Saina Nehwal Shares instagram post: भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आज के वक्त में किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। साइना नेहवाल को उनके खेल की वजह से देश- दुनिया भर में पहचाना जाता है। साइना नेहवाल उन खिलाड़ियों में से हैं, जिन्होंने भारतीय महिला बैडमिंटन को विश्व स्‍तर पर पहचान दिलाई। उन्हें भारतीय महिला बैडमिंटन की पहली ‘पोस्‍टर गर्ल’ भी कहा जाता है। साइना नेहवाल अपने शानदार खेल के लिए जानी जाती हैं और वह ओलंपिक में भी मेडल जीत चुकी हैं। देश भर में उनके लाखों- करोड़ों फैंस हैं। वहीं साइना नेहवाल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह एक परफेक्ट वाइफ भी हैं, 14 दिसंबर 2024 को साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप की शादी को 6 साल पूरे हो गये है। इस खास मौके पर साइना नेहवाल ने मंगलवार शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिस पर उन्होंने हसबैंड पारुपल्ली कश्यप के लिए खास बात कही है।

पोस्ट शेयर कर पति के लिए लिखा प्यार भरा कैप्शन

बता दें कि भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप की शादी 14 दिसंबर, 2018 को हुई थी। दोनों करीब 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। इन दोनों की मुलाकात 1997 में एक बैडमिंटन कोचिंग शिविर में हुई थी। इसके बाद, दोनों ने साथ में खेलना शुरू किया और दोस्ती हुई, उस दौर में पारुपल्ली कश्यप साइना नेहवाल के सीनियर थे। एनिवर्सरी के खास मौके पर साइना नेहवाल ने मंगलवार शाम अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक पोस्ट शेयर की है,

जिसमें वह उन्होंने अपने पति के साथ वाली अपनी तस्वीर शेयर की है। साइना ने अपने पोस्ट के कैप्शन पर प्यार भरे अंदाज में लिखा कि Another year of putting up with me? You deserve an award, not just an anniversary!Happy anniversary (आगे हंसने वाली इमोजी और लव इमोजी शेयर की है)। फैंस उनकी इस पोस्ट पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और साथ में एनिवर्सरी विश कर रहे हैं।

साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च, 1990 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने लंदन 2012 ओलंपिक में महिला एकल कांस्य पदक जीता था। साल 2008 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था।

