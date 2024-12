Fans comment on Sania Mirza's Instagram post: पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के जीवन में इस साल 2024 में जो कुछ भी हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। इस साल की शुरुआत में ही जनवरी महीने में सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का तलाक हो गया था। तलाक के बाद जहां शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद से निकाह कर लिया था। लेकिन शोएब से अलग होने के बाद सानिया अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तलाक के बाद से मानों जैसे सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया से दोस्ती कर ली हो। सानिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने विचारों को भी सोशल मीडिया पर कहने से नहीं कतराती हैं। फैंस भी सानिया मिर्जा को देखना काफी पसंद करते हैं और उनकी हर एक पोस्ट पर खूब प्यार लुटाते हैं।

इसी कड़ी में सानिया मिर्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिस पर एक फैन ने कमेंट कर टेनिस खिलाड़ी के मजे लिए। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला।

सानिया मिर्जा की पोस्ट पर फैन ने किया फनी कमेंट

सानिया मिर्जा ने गुरुवार रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें वह अपनी बहन अनम मिर्जा के साथ फनी रील बनाती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सानिया अपनी बहन के लिए कहती हैं कि मेरे पास 99 प्रॉब्लम होती हैं लेकिन तुम्हारे पास आते ही सौ हो जाती हैं। सानिया ने अपने पोस्ट के कैप्शन पर लिखती हैं कि it’s both the best and worst thing, all at once।

फैंस सानिया मिर्जा की इस रील पर खूब फनी कमेंट कर रहे हैं और प्यार लुटा रहे हैं। वहीं एक फैन ने सानिया मिर्जा के मजे लेते हुए लिखा कि एक महान टेनिस खिलाड़ी बनने के लिए जन्म हुआ लेकिन कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि सानिया अपने खेल से संन्यास ले चुकी हैं, ऐसे में वह अपना जीवन जीने के स्वतंंत्र हैं।

सानिया मिर्जा की पोस्ट पर फैन ने किए फनी कमेंट (photo credit: instagram/mirzasaniar)

