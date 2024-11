सानिया मिर्जा को शादी को लेकर मिली खास सलाह, किस चीज के लिए किया गया मना?

Sania Mirza social media post fans comment: भारत की मशहूर पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने जहां अपने खेल से दूसरे देशों के खिलाड़ियों को हार का स्वाद चखाया है, वहीं असल जिंदगी में भी उन्होंने खुद को हारने नहीं दिया हैं। पति शोएब मलिक से रिश्ता टूटने के बाद भी सानिया ने खुद को कभी कमजोर नहीं होने दिया, वह अपने साथ- साथ अपने बेटे की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही हैं। तलाक के बाद जहां शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली थी, लेकिन सानिया मिर्जा अकेले ही अपना जीवन बिता रही हैं।

तलाक के बाद सानिया का कोई अफेयर भी सुनने में नहीं आया है, सानिया मिर्जा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हालांकि सानिया मिर्जा की कमाई का एक जरिया सोशल मीडिया भी है, जिसके जरिए वह अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। इसी कड़ी में सानिया मिर्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें उन्हें एक फैन ने खास सलाह दी है।

फैन ने सानिया मिर्जा को दी सलाह

सानिया मिर्जा के देश भर में लाखों करोड़ों फैंस है, वहीं उनकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग भी काफी जबरदस्त है। उनके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर करीब 13.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि अन्य खिलाड़ियों से कई ज्यादा है। वहीं सानिया मिर्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं। सानिया ने इन तस्वीरों में व्हाइट कलर की शर्ट वियर की हुई है। सानिया इन तस्वीरों में बहुत ही सुंदर लग रही हैं, वहीं उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में You were born to be real , not to be perfect लिखा हुआ है।

सानिया हमेशा ही अपने पोस्ट के जरिए अपने फैंस को कुछ- कुछ ना सलाह जरुर देती हैं, वहीं इस पोस्ट में उनके एक फैन ने उन्हें खास सलाह दी है, फैन ने पोस्ट पर कमेंट कर लिखा कि नई लाइफ शुरु करिए सानिया जी लेकिन मुुस्लिम लड़के से शादी ना करना।

सानिया मिर्जा की पोस्ट पर फैन ने किया कमेंट (photo credit: instagram/mirzasaniar)

बता दें कि सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी पार मुस्लिम क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी रचाई थी, उन्हें इस शादी के लिए काफी ट्रोल किया गया था।

