'सुझाव देना बंद करें...', सानिया मिर्जा की इंस्टाग्राम से खास अपील; जानें पूरा मामला 

Sania Mirza post on instagram suggestion: पूर्व भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा सोशल मीडिया पर आए दिन अपनी पोस्ट को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। फैंस भी उनकी पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सानिया मिर्जा तलाक के बाद से ही सुर्खियों में हैं। इस साल की शुरुआत में पूर्व भारतीय टेनिस स्टार का पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से तलाक हो गया था। तलाक के बाद से सानिया मिर्जा का नाम कई लोगों से जोड़ा जा चुका है। हालांकि सानिया ने अपने रिलेशनशिप पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा है। इस बीच शनिवार (21 सितंबर) को सानिया ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने खास तरह की अपील की है।

सानिया मिर्जा ने खास स्टोरी की शेयर

सानिया मिर्जा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। वह खुद से और बेटे से जुड़ी अपडेट शेयर करती रहती हैं। बीते दिन सानिया मिर्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने अनजान लोगों को फॉलो करने के सुझाव आने पर आपत्ति जताई है। सानिया मिर्जा ने introvertedstrugle अकाउंट के पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि Dear Instagram stop suggesting people I may know. I do know them, i don't like them (प्रिय इंस्टाग्राम उन लोगों का सुझाव देना बंद करें जिन्हें शायद मैं जानती हूं, मैं उन्हें जानती हूं लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूं। )

सानिया मिर्जा ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/mirzasaniar)

शायद सानिया इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि इंस्टाग्राम द्वारा Suggest करने वाले लोगों को वह जानती हैं लेकिन फॉलो नहीं करती, क्योंकि वह उन्हें पसंद नही करती हैं। उनकी यह स्टोरी सिर्फ उनके ही नहीं, कई लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है और इंस्टाग्राम पर सभी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि सानिया मिर्जा तलाक के बाद से खुद को और अपने बेटे को बखूबी संभालती हुई नजर आती हैं। वह हैदराबाद में अपनी कोचिंग क्लासेज चलाती हैं और कई बड़े ब्रांड्स का प्रमोशन भी करती हैं।

Trending

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback