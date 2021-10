Thomas Cup - इंडोनिशिया ने जीता पुरुष टीम बैंडमिंटन का खिताब, फाइनल में चीन को बुरी तरह हराया

BREAKING: INDONESIA have won the Thomas Cup for the first time in NINETEEN years.FOURTEEN-time CHAMPIONNINETEEN YEARS OF WAIT IS OVER!1958: 🥇1961: 🥇1964: 🥇1970: 🥇1973: 🥇1976: 🥇1979: 🥇1984: 🥇1994: 🥇1996: 🥇1998: 🥇2000: 🥇2002: 🥇2020: 🥇