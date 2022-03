ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन :जापान की यामागूची बनी महिला सिंगल्स चैंपियन, डबल्स में दो खिताब जापान के नाम

🏆 Yonex All England Badminton Championships 🏆

BWFScore @BWFScore

WS - Final

21 21 Akane YAMAGUCHI🏅

15 15 Seyoung AN



in 44 minutes

tournamentsoftware.com/sport/match.as… YONEX All England Open Badminton Championships 2022WS - Final21 21Akane YAMAGUCHI🏅15 15Seyoung ANin 44 minutes

YONEX All England Open Badminton Championships 2022WS - Final21 21 🇯🇵Akane YAMAGUCHI🏅15 15 🇰🇷Seyoung AN🕗 in 44 minutes tournamentsoftware.com/sport/match.as…

Akane Yamaguchi is the Women’s Singles YONEX All England Champion!