BGMI: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (Battlegrounds Mobile India) में प्रोफाइल के अंदर खिलाड़ियों के द्वारा बेहतरीन और जबरदस्त नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 80 जबरदस्त नाम की लिस्ट पर नजर डालने वाले हैं, जिनका उपयोग करके प्रोफाइल को अनोखा रूप दे पाएंगे।
BGMI (Battlegrounds Mobile India) के लिए 80 जबरदस्त नाम जिनका उपयोग करके प्रोफाइल को अनोखा रूप दे सकते हैं
Battlegrounds Mobile India में प्रोफाइल के अंदर अनोखे और जबरदस्त नाम का इस्तेमाल करने के लिए नीचे लिस्ट दी गई है:
- Wн¡тε Dεv¡ł࿐
- 『ㄖ 爪 乇 几 』
- ×͜× ᴠɪᴘᴇʀ☣
- 『ᴹˣ』ᵀʰᵉFORGER₇
- 〖ØP〗๖ۣۜƊrⱥgoภ
- S L么 YER
- ⪻⚜CrackShot⚜⪼
- 𝓦𝓱𝓲𝓽𝓮𝓡𝓮𝓪𝓹𝓮𝓻
- ♕𝔎𝔦𝔫𝔤𝔏𝔢𝔳𝔦
- ꧁ᴳᵒˡᵈÃ¢𝒆꧂
- ⎝⎝✧в𝔩α℃𝕜𝓑€𝔸Ｒđ✧⎠⎠
- DeͥαtͣhͫҜiller
- 多『Ａｒｉｍａ』
- Ḍ̷̗̬̪͒̊̈́̓̀́̀a̸͇̱̍̽́͜͝r̵̜̲͊k̶̫̖̟̉͛̈́̌̈́̐͛̋͛K̶̹̀̉̐̏̂̅̔̚n̶̛̛̘͎͒̊̽̈̎͒͑͆͜i̶̩̖̒̓̃g̵̖̩̯̘͐̀h̶̻̰̾ẗ̶̛͔̖́̓̓̑̈́̑͂͐
- BʅαƈƙSσυʅ
- 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐩𝐒𝐰𝐨𝐫𝐝
- ηιgнтωαℓкєяѕ
- ʀɛʏռǟƈʀʊʐ
- ɀҽմʂ
- ｆｌａｓｈ 咽ナコ
- 『 C҉J҉ 』
- B͓̽l͓̽o͓̽o͓̽d͓̽S͓̽h͓̽o͓̽t͓̽
- 多GσԃʂEყҽ٭
- ๔Lυƈιϝҽɾ乄
- ₭ł₦₲₴Ⱡ₳ɎɆⱤ
- 〖〗私Cₕₒₚₚₑᵣ私요
- 丂乇几丂乇丨
- 🄺🄸🄻🄻🄹🄾🅈
- 〖ɐʎu∀〗
- GσʅԃDRσɠҽɾ
- Ꮆㄖᗪ乂乙ㄖ尺ㄖ
- ɢօɖӼɦʊռȶɛʀ
- ॐŞhiง٭
- ×ＤａｖｙＪｏｎｅｓ×
- 🄰🄶🄴🄽🅃007
- ITᗩᑕᕼI
- 『DₑₐdₗyZₑₕₑᵣ』
- ɧąƙąıʂɧıŋ
- KᗩKᗩᖇOT私帝
- ωιℓ∂χвєαѕт
- ˜”*°•. OdinSon •°*”˜
- 气ꜱᴛʀᴀᴡ．ʜᴀᴛ乡
- ロCԋαɱႦҽɾ연
- S̲i̲g̲m̲a̲M̲a̲l̲e̲
- 『𝕿𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗𝕭𝖔𝖑𝖙』
- ロ𝐓𝐡𝐞𝐁𝐨𝐲𝐬ロ
- ｲﾑ刀ﾌﾉ尺の
- 丂丂几丨卩乇尺
- シSԋαԃყ
- [̲̅A][̲̅l][̲̅f][̲̅i][̲̅e]
- ☬๖ۣۜǤнσsτ༻๖ۣۜℜideℝ ☬
- M̶r̶. B̶e̶a̶s̶t̶
- ÊVÎŁツĐÊÁĐŠHØȚ
- sʜᴏᴛsᴛʀɪᴋᴇ
- W0nd3r 80y
- ➳ᴹᴿメ 𝐋 𝐔 𝐂 𝐈 𝐅 𝐄 𝐑亗
- ᗷIG Gᑌᑎ
- 𝓘𝓻𝓸𝓷 𝓖𝓸𝓭
- 🄹🄾🄷🄽 🅆🄸🄲🄺
- M̲a̲r̲v̲e̲l̲s̲
- ፕዘዐዪ
- ΞυηκηοωηΞ
- ꧁༺DҽѵíӀ ցíɾӀ༻꧂
- Ｄｅｖｉｌ Ｇｕｙ
- 7h3 3mp3r0r
- 𒆜 𝑴𝑹☞𝑨𝑳𝑶𝑵𝑬 𒆜
- Ⓢⓟⓔⓔⓓ
- 𝘛𝘩𝘦 𝘛𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳
- M4d M4x
- ነዘጎቿረዕ
- ATnK QuEeN
- 𝒬𝓊𝑒𝑒𝓃 𝒦𝒾𝓁𝓁
- ⒟⒪⒨ ⒯⒪⒭⒠⒯⒯⒪
- Hสωkgirl
- Ṡüṗëṛ Ḟïġḧẗëṛ
- ᔕEᖇIᗩᒪ ᔕᕼOOTEᖇ
- Łøne々WØŁF
- 𝓛𝓾𝓬𝓲𝓯𝓮𝓻
- P0w3r 80y
- ㄥ乇Ꮆ乇几ᗪ
BGMI की प्रोफाइल में नीचे मौजूद सिम्बॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं
- ☬
- ༒
- 艾
- 亗
- 𓊈
- ⚡
- 父
- 𐍂
- Λ
- ×͜×
- ☣
- ࿐
- 多
- 私
- 요
- ×
- ッ
- 『 』
- #
- ▄︻デ══━一
- デ
- 【
- ꧁•⊹٭ ٭⊹•꧂
- ╾━╤デ╦
- ༺ ༻
- ⦑⦒
- 气
- 〖 〗
नाम कैसे बदल सकते हैं?
स्टेप 1: स्मार्टफोन में BGMI गेम को खोलकर इन्वेंट्री के विकल्प में जाना है।
स्टेप 2: रिनेम कार्ड ढूंढ़कर उसपर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3: "USE" वाले बटन पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स में ऊपर दी गई लिस्ट से नाम को कॉपी करना होगा।
स्टेप 4: नया नाम पेस्ट करके "OK" बटन पर क्लिक करना होगा। नाम तुरंत बदल जाएगा।
Edited by Sawan E-Sports
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