BGMI (Battlegrounds Mobile India) गेम को Krafton के डेवेलपर ने करीबन 1 वर्ष पूर्व गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया था। इस गेम को करोड़ों प्लेयर्स के द्वारा मोबाइल प्लेटफॉर्म पर खेला जाता है और प्रतिदिन डाउनलोड करने की संख्या बढ़ती है।

हालांकि, फिलहाल में BGMI गेम को डेवेलपर ने गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। प्रत्येक प्लेयर्स को महसूस हो रहा है कि इस बैटल रॉयल गेम को बैन कर दिया गया है। प्रत्येक प्लेयर्स चिंतित है।

इस बैटल रॉयल गेम ने काफी कम समय में पॉपुलैरिटी गेन की है। इस गेम के डेवेलपर ने कुछ दिनों पूर्व सालगिरह मनाई थी। वर्तमान में भी 100 मिलियन खिलाड़ियों के द्वारा डाउनलोड किया गया है। खैर, इस आर्टिकल में हम BGMI गेम को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव किया गया, क्या यह बैटल रॉयल गेम बैन हो गया है, बताने वाले हैं।

BGMI गेम को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव किया गया, क्या यह बैटल रॉयल गेम बैन हो गया है?

वर्तमान में कुछ परेशानी के तहत Battlegrounds Mobile India गेम को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। इस समय गेम को वापिस पाने की कोई भी घोषणा नहीं मिली है।

गूगल प्ले स्टोर पर जाए (Image Credit : Garena)

प्लेयर्स गूगल प्ले स्टोर के पेज पर जाकर सर्च बॉक्स के अनुसार सर्च कर सकते हैं। प्राप्त नतीजों में प्लेयर्स को BGMI गेम नहीं दिखेगा। क्योंकि, इस बैटल रॉयल गेम को रिमूव कर दिया गया है। इसके आलावा प्लेयर्स डायरेक्ट यहां टच करके भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर प्लयेर्स को एरर देखने को मिलेगा "We Are Sorry, The URL is not found on this server".

हालांकि, प्रतिदिन डाउनलोड बढ़ने के कारण से कुछ परेशानी आ गई होगी। इस वजह से गेम को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि, Krafton काफी तेजी से इस परेशानी को हाल करने वाला है और आधिकारिक बयान देते हुए पुष्टि करेंगे।

एंड्रॉइड यूजर्स की तरह iOS के यूजर्स भी एप्पल स्टोर पर BGMI गेम को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। डेवेलपर काफी जल्द परेशानी को पूरा करके Battlegrounds Mobile India को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर देख पाएंगे।

हालांकि, बेहद सारे गेमर्स इस गेम को इंटरनेट पर खोजने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन, ये बैटल रॉयल गेम अभी नहीं मिल पाएगा। इस वजह से Krafton के डेवेलपर काफी जल्द बग्स को हाल करके गेम को वापिस से पेश करने वाले हैं

गूगल प्ले स्टोर से BGMI रिमूव होने पर फैंस के ढेर सारे रिएक्शन आए

गूगल प्ले स्टोर से Battlegrounds Mobile India गेम रिमूव होने के बाद फैंस काफी ज्यादा चिंतित हो गए है। यहां पर ढेर सारे रिएक्शन देख सकते हैं:

ADITYA PLAY @ADITYAPLAY3 Bgmi remove play Store kya problem hai abhii ? Bgmi remove play Store kya problem hai abhii ? https://t.co/i7lEpubM8D

Ajey shidore @ShidoreAjey BGMI REMOVED FROM PLAY STORE

हालांकि, इस गेम को गूगल प्ले स्टोर से कुछ परेशानी और समस्या की वजह से रिमूव किया गया है। काफी जल्द ही डेवेलपर आधिकारिक ब्याज जारी करते हुए गेम को वापिस से पेश कर देंगे

