Gods Reign ने आधिकारिक तौर पर BGMI टीम का किया ऐलान, Ninja समेत कई बड़े नामों को किया शामिल

Gods Reign असल में काफी पुरानी ईस्पोर्ट्स टीमों में से एक है। उन्होंने PUBG Mobile में 2018 के मध्य में डेब्यू किया था। अब उन्होंने अपनी लाइनअप को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने TSM के पूर्व BGMI प्लेयर्स और Chemin Esports के पूर्व एथलीट Robin को अपने साथ जोड़ा है।

इस चीज़ की जानकारी काफी समय से चल रही थी और अब इसपर आधिकारिक तौर पर मुहर लग गई है। सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। Gods Reign ने नई टीम का ऐलान एक 128 सेकंड की वीडियो डालकर किया। उन्होंने बताया,

"हम सभी अपने जीवन में अपने अनुसार निर्णय लेते हैं लेकिन अंत में हमारे निर्णय ही हमें आगे बढ़ाने पर निर्भर करते हैं। हम Gods Reign का नया BGMI रोस्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। गेम की शुरुआत होने देते हैं।"

Gods Reign की BGMI स्क्वाड का हुआ ऐलान

हर्षा “AquaNox” राओ हम्ज़ा “Blaze” खोजेमा शुभम “Ninja” रंजन रॉबिन सिंह शेखावत

आपको बता दें कि इन सभी टीमों ने अकेले दम पर अपना नाम बनाया है। वो अपनी जबरदस्त स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। साथ ही Six Two Eight नाम की टीम के तौर पर पहले साथ में काम किया है। TSM ने उन्हें 2021 के मध्य में साइन किया था और Robin उस समय अन्य तीनों प्लेयर्स के कोच के तौर पर नज़र आए थे।

TSM बैनर के अंदर रहते हुए उन्होंने दिसंबर 2021 में अपना पहला टूर्नामेंट जीता था। दरअसल, उन्होने Skyesports Mobile Open में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। साथ ही 2021 BGIS में दूसरा सधतान हासिल किया है। इस टीम को Nodwin All Stars Invitational 2022 में भी जीत मिली थी। Ninja और Aquanox सदाथ मिलकर हमेशा से प्रभावित करते आए हैं।

Gods Reign की टीम मजबूत लग रही है और वो मिलकर जरूर ही डॉमिनेशन दिखाने की कोशिश करेंगे।

Poll : 0 votes