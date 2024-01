BGMI: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (Battlegrounds Mobile India) में खिलाड़ियों को New Year Exchange Center नाम से फायदेमंद इवेंट मिला है। इसमें आसान मिशन्स को पूरा करके कॉस्मेटिक रिवॉर्ड्स मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम इवेंट से रिवॉर्ड्स और Party Poppers टोकन्स को एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, उस पर नजर डालने वाले हैं।

BGMI में New Year Exchange Center इवेंट की हुई एंट्री: जानिए रिवॉर्ड्स और Party Poppers टोकन्स को एक्सचेंज कैसे करें?

BGMI में New Year Exchange Center इवेंट को 1 जनवरी 2024 को जोड़ा गया था। यह इवेंट 21 जनवरी 2024 तक चलेगा। यहां इवेंट के एक्सचेंज स्टोर सेंटर की जानकारी गई है:

एक्सचेंज 125 Party Poppers टोकन्स - Starry Enigma UZI स्किन

एक्सचेंज 80 Party Poppers टोकन्स - Space Idol सेट

एक्सचेंज 50 Party Poppers टोकन्स - Ranger हूडि (सफेद)

एक्सचेंज 30 Party Poppers टोकन्स - Space Idol सेट

एक्सचेंज 30 Party Poppers टोकन्स - Camo Hot पैंट्स

एक्सचेंज 9 Party Poppers टोकन्स - Classic क्रेट कूपन

एक्सचेंज 3 Party Poppers टोकन्स - Supply क्रेट कूपन

ऊपर मौजूद कॉस्मेटिक आयटम्स को सिर्फ एक ही बार रिडीम कर सकते हैं। वहीं, Supply क्रेट कूपन को 5 और Classic क्रेट कूपन को 10 बार रिडीम कर सकते हैं।

आपको बता दें कि BGMI में Party Poppers टोकन्स सीमित समय के लिए मिलेंगे। इन टोकन्स को साधारण मिशन्स पूरे करके प्राप्त कर सकते हैं और एक्सचेंज सेंटर में जाकर आयटम्स को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

BGMI में Party Poppers टोकन्स को कैसे पाएं?

BGMI में Party Poppers टोकन्स को तीन अलग-अलग इवेंट्स से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें New Year The Damage Guy, New year Play With Friends और New Year Survival Spirit इवेंट्स शामिल हैं। नीचे तीनों इवेंट्स के मिशन्स की जानकारी दी गई है:

New Year The Damage Guy इवेंट:

Classic मोड में 300 डैमेज देकर 10 Party Poppers टोकन्स को प्राप्त कर सकते हैं।

Classic मोड में 1000 डैमेज देकर 30 Party Poppers टोकन्स को प्राप्त कर सकते हैं।

Classic मोड में 5000 डैमज देकर 50 Party Poppers टोकन्स को प्राप्त कर सकते हैं।

New Year Play with Friends इवेंट:

हर दिन Classic मोड में एक बार फ्रेंड्स के साथ खेलकर 1 Party Popper टोकन को प्राप्त कर सकते हैं।

हर दिन Classic मोड में तीन बार फ्रेंड्स के साथ खेलकर 3 Party Poppers टोकन्स को प्राप्त कर सकते हैं।

हर दिन Classic मोड में पांच बार फ्रेंड्स के साथ खेलकर 5 Party Poppers टोकन्स को प्राप्त कर सकते हैं।

New Year Survival Spirit इवेंट :

Classic मोड में हर दिन 10 मिनट सर्वाइव करके 1 Party Popper टोकन को प्राप्त कर सकते हैं।

Classic मोड में हर दिन 20 मिनट सर्वाइव करके 2 Party Popper टोकन्स को प्राप्त कर सकते हैं।

Classic मोड में हर दिन 30 मिनट सर्वाइव करके 3 Party Popper टोकन्स को प्राप्त कर सकते हैं।