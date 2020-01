Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट इतिहास में मैच के पांचों दिन बल्लेबाजी करने वाले सभी 10 खिलाड़ियों की लिस्ट 

Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट इतिहास में मैच के पांचों दिन बल्लेबाजी करने वाले सभी 10 खिलाड़ियों की लिस्ट Gunjan FOLLOW TOP CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 08, 2020

चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट के खेल की शुरुआत जब हुई थी तब सबसे पहले सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेला जाता था और वो था टेस्ट फॉर्मेट। जिसको मौजूदा समय में ज्यादातर बल्लेबाज खेलना पसंद नहीं करते हैं। जिसके पीछे की वजह है एक टेस्ट मैच का पांच दिनों तक खेला जाना। अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए कई युवा खिलाड़ी आज के दौर में बहुत ही कम उम्र में इस फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट के शुरुआती दिनों में टेस्ट मैच 6 तीनों तक खेला जाता था। लेकिन बाद में इसको पांच दिन का कर दिया गया। जैसे की आप सब जानते होंगे कि एक टेस्ट मैच में हर टीम दो बार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करती है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे भी बल्लेबाज हैं जिन्होनें एक टेस्ट के दौरान पांचों दिन बल्लेबाजी की है। आज इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 10 बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे जिन्होनें ये कारनामा करके दिखाया है। 1. एम.एस जयसिम्हा ( भारत- 1960) एम.एस जयसिम्हा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पांचों दिन बल्लेबाजी करने का सबसे पहला रिकॉर्ड भारत के एम.एस जयसिम्हा के नाम है। जो उन्होंने 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में बनाया था। आपको बता दें, 1960 के दशक में एक टेस्ट मैच 5 दिनों का ही होता था लेकिन तीन दिन खेलने के बाद मैच के चौथे दिन खिलाड़ियों को आराम करने के लिए एक दिन अलग से दिया जाता था।इस मैच में भारत की ओर से जयसिम्हा ने पहली पारी में 20 और दूसरी पारी में 74 रन बनाये थे। 2. ज्योफ्री बायकॉट (इंग्लैंड- 1977) ज्योफ्री बायकॉट ज्योफ्री बायकॉट इंग्लैंड के पहले और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज थे जिन्होनें टेस्ट मैच के पांचों दिन बल्लेबाजी की थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1977 में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। नाॅटिंघम में खेले गए इस मैच में बायकाॅट ने पहली पारी में 107 रन और दूसरी पारी में 80 रन बनाए थे। 1 / 4 NEXT Advertisement

