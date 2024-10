3 बड़े कारण क्यों रुतुराज गायकवाड़ को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं मिलना चाहिए मौका

Why Ruturaj Gaikwad should not get a chance as backup opener in BGT: बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले दिलीप ट्रॉफी का आगाज हुआ था, जिसमें रुतुराज गायकवाड़ ने अच्छा प्रदर्शन किया था और चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उनके इस प्रदर्शन के बावजूद उन्हें बांग्लादेश सीरीज के लिए टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली। हालांकि, अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रुतुराज को ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में बैकअप ओपनर के रूप में जगह मिल सकती है।

इसी वजह से जिम्बाब्वे दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना गया और ईरानी कप में खेलने को कहा गया। हालांकि, ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की पहली पारी में रुतुराज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और 9 रन बनाकर आउट हो गए। दलीप ट्रॉफी में भी रुतुराज ने दो अर्धशतक जरूर बनाए थे लेकिन वह एक भी बड़ी पारी खेल पाने में सफल नहीं हो पाए थे। इस बीच चर्चा हो रही है कि तीसरे ओपनर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उनका चयन सही रहेगा या नहीं। इस आर्टिकल में हम 3 बड़े कारण बताने जा रहे हैं, जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि रुतुराज का चयन नहीं होना चाहिए।

3. तेज गेंदबाजों के खिलाफ हालिया संघर्ष

रुतुराज गायकवाड़ दलीप ट्रॉफी और ईरानी कप में तेज गेंदबाजों के खिलाफ ज्यादा देर टिकने में सफल नहीं हो पाए। विपक्षी गेंदबाजों ने उन्हें लगातार ऑफ स्टंप वाली लाइन पर अपना शिकार बनाया। ऑस्ट्रेलिया में भी तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है, जहां पैट कमिंस एंड कंपनी बिलकुल भी मौका नहीं देगी। ऐसे में रुतुराज के लिए ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन कर पाना आसान नहीं कहा जा सकता है। इसी वजह से उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए।

2. विदेशी पिचों पर खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं

रुतुराज गायकवाड़ का विदेशी पिचों पर खेलने का अनुभव कुछ खास नहीं है। ऐसे में अगर उन्हें सीधे टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से परेशानी आ सकती है। इसी वजह से भारतीय चयनकर्ताओं को जोखिम नहीं लेना चाहिए और किसी दूसरे खिलाड़ी के ऊपर अपना भरोसा जताना चाहिए।

1. बेहतर विकल्प उपलब्ध

भारतीय टीम में मौजूदा समय में ओपनिंग की दावेदारी कई खिलाड़ी पेश कर रहे हैं। हालांकि, नियमित ओपनर के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी अपना जलवा दिखा रही है। इसी वजह से डायरेक्ट ओपनिंग के लिए एंट्री मिलना मुश्किल है। दूसरी तरफ ईरानी कप में अभिमन्यु ईश्वरन जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं और वह अपने पिछले तीन फर्स्ट क्लास मैचों में लगातार शतक जड़कर रुतुराज गायकवाड़ को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में शानदार लय में नजर आ रहे अभिमन्यु एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।

