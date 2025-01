When Mitchell Starc conceded most runs in the first over of test innings: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का पांचवां और आखिरी टेस्ट खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने अपनी पहली पाए में 185 रन बनाए थे और लग रहा था कि इसका खामियाजा उसे मैच में पिछड़कर भुगतना पड़ सकता है लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और अपनी टीम की वापसी कराई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और टीम इंडिया के सामने पहली पारी में सिर्फ 181 रन पर ढेर हो गए। इस कारण भारत को 4 रन की बढ़त हासिल हुई।

वहीं जब भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी तो यशस्वी जायसवाल ने तेज शुरुआत दिलाने का काम किया और मिचेल स्टार्क की धुनाई कर दी। स्टार्क ने पारी का पहला ही ओवर डाला लेकिन उसी में वह काफी महंगे साबित हुए। यह उनके अब तक के करियर का दूसरा सबसे महंगा ओवर रहा, जब उन्होंने पारी के अपने पहले ओवर में इतने ज्यादा रन लुटाए। इस आर्टिकल में हम उन 3 मौकों का जिक्र करने जा रहे हैं, जब स्टार्क ने टेस्ट मैच की पारी में अपने पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्च किए।

3. 13 रन बनाम इंग्लैंड, लंदन (2023)

इंग्लैंड के खिलाफ साल 2023 में खेली गई एशेज सीरीज के पांचवें मैच में इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान मिचेल स्टार्क ने पारी का पहला ओवर डाला था। इस दौरान इंग्लैंड के बेन डकेट और जैक क्रॉली ने मिलकर 13 रन बटोरे थे, जिसमें तीन चौके और एक सिंगल शामिल था।

2. 16 रन बनाम भारत, सिडनी (2025)

सिडनी में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत के यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क की पहले ही ओवर में हालत खराब कर दी। स्टार्क के साथ इस पूरी सीरीज में जायसवाल का बैटल देखने को मिला है और इस बार भारतीय बल्लेबाज भारी पड़ा। उन्होंने स्टार्क के ओवर में चार चौके लगाकर 16 रन बटोरे।

1. 17 रन बनाम श्रीलंका, गाले (2022)

मिचेल स्टार्क ने अपने करियर में अभी तक टेस्ट मैच की पारी में अपना सबसे महंगा पहला ओवर साल 2022 में श्रीलंका के खिलाफ गाले में खेली गई दो मैचों की सीरीज के पहले मैच में किया था। मैच में श्रीलंका की दूसरी पारी में स्टार्क के पहले ओवर में पथुम निसांका और दिमुथ करुणारत्ने की जोड़ी ने चार चौके और एक सिंगल लेकर 17 रन बटोरे थे।

