3 खिलाड़ी जिन्हें IPL 2025 के लिए 20 करोड़ से अधिक में किया जा सकता है रिटेन 

3 players who can be retained for more than 20 crores: IPL 2025 के लिए होने वाले मेगा ऑक्शन को लेकर तमाम क्रिकेट प्रेमी उत्साहित हैं, जिसके नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में होने की खबरें आ रही हैं। ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजी को अधिकतम छह खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति दी है। वे इन्हें डायरेक्ट रिटेन भी कर सकती हैं और आरटीएम कार्ड का भी प्रयोग कर सकती हैं।

रिटेंशन को लेकर भी इस बार बीसीसआई द्वारा कुछ अलग से नियम बनाए गए हैं। ऐसे में कुछ कैप्ड खिलाड़ियों पर मेगा ऑक्शन से पहले ही जमकर पैसों की बारिश हो सकती है। इस आर्टिकल में हम उन 3 खिलाड़ियो का जिक्र करेंगे, जो IPL 2025 से पहले 20 करोड़ से अधिक में रिटेन किए सकते हैं।

ये 3 खिलाड़ी IPL 2025 के लिए 20 करोड़ से अधिक में रिटेन किए जा सकते हैं

3. राशिद खान

अफगानिस्तान के धाकड़ ऑलराउंडर राशिद खान इस लिस्ट में शामिल हैं, जो वर्तमान में आईपीएल में गुजरात टाइटंस की फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। गुजरात के लिए आईपीएल 2024 में खेलने के लिए राशिद खान को 15 करोड़ की बड़ी रकम मिली थी। पूरी उम्मीद है कि गुजरात आईपीएल 2025 के लिए भी राशिद खान को जरूर रिटेन करेगी। इसके लिए फ्रेंचाइजी को अगर 20 करोड़ से अधिक रूपये खर्च करने पड़े, तो वे पीछे नहीं हटेंगे। राशिद टी20 फॉर्मेट के कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं, इस बात से सभी अच्छे से वाकिफ हैं। उन्हें दुनियाभर की टी20 लीग में खेलने का अनुभव है, जिसका फायदा फ्रेंचाइजी आगे भी उठाना जारी रखना चाहेगी।

2. निकोलस पूरन

मीडिया रिपोर्ट्स में पहले से बड़ा दावा किया जा चुका है कि लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 के लिए वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन को रिटेन करेगी। LSG के लिए खेलते हुए पूरन का प्रदर्शन पिछले तीन सीजन में काफी जबरदस्त रहा है। फ्रेंचाइजी भी अच्छे से जानती है कि पूरन एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो आसानी से अपनी बल्लेबाजी के जरिए मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं।

1. जसप्रीत बुमराह

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वर्तमान में सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जिनके आगे बड़े-बड़े बल्लेबाज भी संभल कर खेलते हैं। आईपीएल में भी उनका पूरा दबदबा देखने को मिलता है। उन्होंने मुंबई इंडियंस को कई मुकाबले अपनी गेंदबाजी के दम पर जिताए हैं। यही वजह है कि मुंबई उन्हें किसी भी हाल में रिलीज करने के बारे में नहीं सोच सकती है। इस बार IPL 2025 के लिए बुमराह 20 करोड़ से अधिक में रिटेन हो सकते हैं।

