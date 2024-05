3 players who earned more than 3 Crore for playing just 1 match in IPL 2024: आखिरकार लगभग दो महीनों के बाद आईपीएल के 17वें सीजन का समापन हो गया है। टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों को कई रोमांचक मुकाबलों का लुत्फ़ उठाने का मौका मिला। हालाँकि, फाइनल मैच में रोमांच की कमी खली, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 8 विकेट से आसान जीत हासिल करते हुए ख़िताब जीता।

कोलकाता नाइट राइडर्स के चैंपियन बनने का मुख्य कारण ये भी रहा कि उन्होंने सीजन की शुरुआत से आखिरी तक अपने प्रमुख खिलाड़ियों को सपोर्ट किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिचेल स्टार्क रहे, जिन्हें केकेआर ने ऑक्शन में 24.75 करोड़ में खरीदा था। लीग स्टेज में स्टार्क का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। इसके बावजूद फ्रेंचाइजी ने उनका समर्थन किया और स्टार्क भी भरोसे पर खरे उतरे। उन्होंने केकेआर को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

हालाँकि, इस सीजन में मोटी कमाई करने वाले सभी खिलाड़ियों को अपनी टीम की ओर से सपोर्ट नहीं मिला। इस आर्टिकल में हम उन 3 खिलाड़ियों के बारे में जिक्र करेंगे, जिन्होंने आईपीएल 2024 में सिर्फ एक मैच खेलकर 3 करोड़ या उससे अधिक की कमाई की।

ये हैं वो 3 खिलाड़ी जिन्होंने IPL 2024 में एक मैच खेलकर 3 करोड़ या उससे अधिक की कमाई की

3. झाय रिचर्डसन

आईपीएल 2024 का हिस्सा बनने से पहले झाय रिचर्डसन ने अपना आखिरी आईपीएल सीजन 2021 में पंजाब किंग्स की तरफ से खेला था। उस सीजन में उन्होंने 3 मैचों में 3 विकेट हासिल किये थे।

हालाँकि, इसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने रिचर्डसन पर भरोसा जताया और उन्हें ऑक्शन में 5 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। डीसी की टीम में पहले से ही खलील अहमद, मुकेश शर्मा और इशांत शर्मा जैसे गेंदबाज मौजूद थे। इस वजह से रिचर्डसन को सिर्फ एक मैच खेलने को मिला।

2. उमरान मलिक

उमरान मलिक उन 3 खिलाड़ियों में से एक थे, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2022 के लिए हुए मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किया था। उस सीजन में उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ़ द सीजन का अवार्ड जीतकर फ्रेंचाइजी के फैसले को सही साबित किया था।

हालाँकि, 2023 में मलिक लय में नजर नहीं आये। इसके बावजूद फ्रेंचाइजी ने मलिक को आईपीएल 2024 में खेलने के लिए अपने साथ जोड़े रखा और 4 करोड़ में रिटेन किया था। इस सीजन में मलिक को सिर्फ मुंबई इंडियंस के विरुद्ध खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने बिना कोई विकेट लिए 15 रन दिए थे।

1. जोश लिटिल

तेज गेंदबाज जोश लिटिल ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। यही वजह रही कि फ्रेंचाइजी ने उन्हें आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले 4.4 करोड़ में रिटेन कर लिया था। मोहम्मद शमी की गैरमौजुदगी जोश लिटिल के पास अपनी छाप छोड़ने का बेहतरीन मौका था।

हालाँकि, जीटी ने लिटिल के मुकाबले स्पेंसर जॉनसन को खिलाने पर जोर दिया था। मौजूदा सीजन में लिटिल ने अपना एकमात्र मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विरुद्ध खेला था।