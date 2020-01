3 ऐसे खिलाड़ी जिनके क्रिकेट करियर का सर्वाधिक स्कोर 99 रन है Utkarsh Tripathi FOLLOW TOP CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 18, 2020

मिचेल स्टार्क बल्लेबाज के रूप में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक मारना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। टीम से लगातार जुड़े रहने वाले खिलाड़ियों के लिए कभी ना कभी यह मौका जरूर आता है कि वह अपनी टीम के लिए बल्ले से कुछ बड़ा कारनामा करके दिखाएं फिर चाहे वह जिस क्रम पर बल्लेबाजी करते हों। क्रिकेट के मैदान पर हर एक दिन कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बनता या फिर टूटता है। खिलाड़ी अपने खेल के जरिए नए-नए रिकॉर्ड अपने नाम करते रहते हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिन पर खिलाड़ियों को गर्व होता है लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो शायद उतनी खुशी नहीं देते हैं। एक अच्छी पारी को एक बड़ी शतकीय पारी में तब्दील करना हर एक खिलाड़ी चाहता है, कुछ ऐसा कर पाते हैं तो वहीं कुछ शतक के करीब पहुंचकर भी चूक जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको 3 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके करियर का सर्वाधिक स्कोर 99 रन है।

#1 शेन वार्न

शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने अपनी फिरकी के चलते कई बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए वार्न ने कई मौकों पर बल्लेबाजी भी की है परंतु एक ऐसी पारी है जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। 2 दिसंबर 2001 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ में खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 534 रन बनाए थे जिसके जवाब पर ऑस्ट्रेलियाई टीम 192 रन पर छह विकेट खो चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए शेन वॉर्न ने 99 रन की बेहतरीन पारी खेली थी और टीम का स्कोर 351 रन तक लेकर गए थे जिसके चलते मुकाबला ड्रॉ हो गया था। 99 रन पर पहुंचने के बाद शतक पूरा करने के लिए विटोरी की गेंद पर वार्न ने स्लॉग स्वीप खेला था जो सीधा फील्डर के हाथ में गई थी और वह 99 रन पर आउट हो गए थे परंतु सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब बाद में यह बात सामने आई कि वह गेंद नो बॉल थी और अंपायर ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। 99 रन का वह स्कोर आज भी वार्न के कैरियर का सर्वाधिक स्कोर है। वार्न ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2007 में खेला था।







