3 खिलाड़ी जिनका चयन बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में नहीं होना चाहिए था

3 players should not have been selected in Indian team for BGT : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को मिली करारी हार के बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। टीम इंडिया को जमकर निशाना बनाया जा रहा है। कुछ खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कुछ खिलाड़ियों की टीम में जगह पर सवाल उठ रहे हैं। हार के बाद हर कोई अपनी-अपनी राय दे रहा है।

वहीं इस सीरीज को देखकर लगता है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जिनका चयन करके चयनकर्ताओं ने शायद गलती कर दी। हम आपको ऐसे ही तीन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जिनका चयन बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम में नहीं होना चाहिए था।

इन तीन खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में नहीं होना चाहिए था

3.देवदत्त पडीक्कल

देवदत्त पडीक्कल का चयन करना एकदम समझ से परे रहा। इसकी वजह यह रही कि इस टूर पर उन्हें ज्यादा मौके ही नहीं मिले। रोहित शर्मा की वापसी के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर होना पड़ा। पडीक्कल की जगह अगर अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा में से किसी एक बल्लेबाज का चयन किया गया होता तो फिर उसका नतीजा कुछ और हो सकता था। हालांकि देवदत्त पडीक्कल का सेलेक्शन एकदम बेकार चला गया।

2.हर्षित राणा

तेज गेंदबाज के तौर पर हर्षित राणा का चयन भी टीम इंडिया में किया गया था। उन्हें खेलने का भा मौका मिला लेकिन वो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में दो मैचों में खेलने का मौका मिला लेकिन इस दौरान वो केवल चार ही विकेट हासिल कर पाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर्षित राणा का सेलेक्शन उतना अच्छा साबित नहीं हुआ। अगर उनकी जगह शार्दुल ठाकुर का चयन होता तो उनका पिछला अनुभव टीम के काम आ सकता था और वो बेहतर कर सकते थे।

1.वाशिंगटन सुंदर

जब आपके पास रवींद्र जडेजा जैसा स्पिन ऑलराउंडर पहले से ही मौजूद है तो फिर वाशिंगटन सुंदर का सेलेक्शन नहीं होना चाहिए था। सुंदर को जितने भी मौके मिले उसका वो पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए। बल्लेबाजी में सिर्फ एक पारी के अलावा उनसे ज्यादा योगदान नहीं देखने को मिला और यही हाल गेंदबाजी में भी रहा। वाशिंगटन सुंदर की जगह भारतीय टीम में कुलदीप यादव या अक्षर पटेल का चयन किया जा सकता था।

