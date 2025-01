3 टीमें जिनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में जगह बनाना होगा काफी मुश्किल

3 Teams for whom it will be very difficult to qualify in the semi-final of CT: चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें एडिशन का शेड्यूल सामने आने के बाद से फैंस इसके शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मेगा इवेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी और पहला मैच मेजबान पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड खेला जाएगा। बता दें कि टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी और ग्रुप स्टेज के लिए 4-4 टीमों के दो ग्रुप बनाए गए हैं।

ग्रुप ए में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश को शामिल किया गया है। वहीं, दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। सेमीफाइनल के लिए हर ग्रुप से 2-2 टीमें क्वालीफाई करेंगी। इसके लिए टीम को ग्रुप स्टेज में दो मैचों में हासिल करनी होगी। सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। आइए जानते हैं उन तीन टीमों के बारे में जिनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचना काफी मुश्किल होगा।

3. अफगानिस्तान

अफगानिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पहली बार क्वालीफाई करने में सफल रही है। अफगानिस्तान के फैंस इसी बात से काफी खुश हैं कि उनकी टीम पहली बार इस मेगा इवेंट में खेलती हुई नजर आएगी। हालांकि, अफगानिस्तान के लिए ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल होगा। ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान की भिड़ंत दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों से होने वाली है। इन टीमों के खिलाफ जीत दर्ज कर पाना अफगानिस्तान के लिए काफी कठिन होगा। इस तरह देखा जाए, तो शायद अफगान टीम सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर पाएगी।

2 बांग्लादेश

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 2017 में जब आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ था, तब बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी। हालांकि, इस बार बंगलदेश उस कारनामे को शायद दोहरा नहीं पाएगी। बांग्लादेश का स्क्वाड ज्यादा मजबूत नजर नहीं आ रहा। वहीं, बांग्लादेश को मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और भारत जैसी बड़ी टीमों का सामना करना पड़ेगा।

1. दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में एक बार विजेता बन चुकी है, लेकिन इसके बाद से वो ट्रॉफी जीतने में नाकाम साबित हुई है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम वनडे फॉर्मेट की बड़ी टीमों में से एक है, लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट्स में उसका प्रदर्शन ज्यादातर मौकों पर खराब रहा है। इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका को चोकर्स का टैग भी मिला हुआ है। आईसीसी टूर्नामेंट में प्रोटियाज के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके लिए चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने काफी मुश्किल होगा।

